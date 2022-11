SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão brasileiro com o Palmeiras na noite desta quarta-feira (2), o atacante Endrick ganhou mais um troféu na tarde desta quinta-feira (3). O atacante foi homenageado no lançamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023.

"O essencial para você se tornar um grande jogador é ser uma pessoa humilde, não ficar com nariz empinado, é ter os pés no chão e fé. Agradecer pelo prêmio de Cria da Copinha, também ganhei o Prêmio Dener, que fico muito feliz. Via o Prass defendendo, o Ricardinho depois jogando a Copa do Mundo. Então só tenho a agradecer. Um grande abraço a todos vocês" afirmou a joia alviverde.

Endrick recebeu o troféu de Melhor Jogador da Copinha de 2022 das mãos de um ídolo do Palmeiras Fernando Prass. Além de ter sido o melhor jogador da última edição, Endrick também foi artilheiro da Copinha 2022, vencida pelo Palmeiras sobre o Santos.

Apesar de ter idade para disputar mais algumas edições do principal campeonato de categoria de base do país, Endrick agora tem o foco totalmente voltado para o time profissional do Palmeiras. O clube alviverde volta a campo no próximo domingo (6), às 18h30, quando enfrenta o Cuiabá, fora de casa.

A entrega da taça de campeão brasileiro está marcada para a 37ª rodada, no Allianz Parque, contra o América-MG.