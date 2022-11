SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Copa do Mundo está chegando, e várias das 32 seleções participantes já têm desfalques certos para o principal torneio de futebol do mundo.

Nas últimas semanas, lesões acabaram com o sonho de diferentes jogadores em atuar na competição, que começa no próximo dia 20 e vai até 18 de dezembro.

Na seleção brasileira, ainda não há nenhuma baixa dada como certa nos bastidores. O caso que mais preocupa, por enquanto, envolve Daniel Alves, que sofreu uma lesão no joelho no fim de setembro ?o lateral, no entanto, ainda é dúvida.

Por outro lado, outros jogadores importantes no cenário mundial, como Kanté (França), Werner (Alemanha) e Wijnaldum (Holanda) já sabem que só voltarão a atuar no ano que vem.

A reportagem elaborou, abaixo, alguns desfalques confirmados.

*

DIOGO JOTA (PORTUGAL)

O atacante da seleção portuguesa e do Liverpool machucou a panturrilha nos minutos finais do jogo de seu time contra o Manchester City, válido pelo Campeonato Inglês e ocorrido no ano passado.

"Não são boas notícias sobre Diogo. Sim, ele vai perder a Copa do Mundo. É uma lesão muito séria no músculo da panturrilha e agora começa o processo de recuperação", informou Jurgen Klopp, técnico de Jota na equipe inglesa.

PAUL POGBA (FRANÇA)

Estrela da seleção francesa, o meio-campista vai desfalcar a atual campeã da Copa no Qatar.

Ainda na pré-temporada europeia, Pogba machucou o joelho e precisou passar por uma cirurgia. Após retomar os treinamentos na Juventus, ele contraiu uma lesão muscular e não terá condições de chegar saudável no torneio. A informação foi confirmada por Rafaela Pimenta, empresária do atleta.

KANTÉ (FRANÇA)

Outro francês que não vai defender as cores de seu país na Copa é N'Golo Kanté. Em agosto, ele deixou uma partida do Chelsea, seu atual clube, com dores na coxa.

Dias depois, exames detectaram uma lesão grave no volante, que passou por cirurgia nos tendões. "Após uma operação bem-sucedida, espera-se que Kanté fique afastado por quatro meses", informou o clube por meio de comunicado.

JESÚS "TECATITO" CORONA (MÉXICO)

Jogador do Sevilla, o ponta vai desfalcar o México no torneio que começa no próximo dia 18. Ele sofreu uma "ruptura de fíbula e ligamentos do tornozelo" em um treinamento da equipe espanhola ocorrido em agosto.

O jogador de 29 anos passou por cirurgia e só deve voltar a atuar profissionalmente a partir de janeiro de 2023.

WIJNALDUM (HOLANDA)

Outro lesionado em um treinamento de sua equipe ainda em agosto foi Wijnaldum. O holandês, que havia assinado com a Roma dias antes, fraturou a tíbia direita e, na época, virou dúvida na futura convocação da seleção.

O mistério virou certeza em outubro: o técnico Louis Van Gaal deixou o meio-campista de fora da pré-lista formada por 39 jogadores. Ele ainda não tem uma previsão certa para retornar aos gramados.

TIMO WERNER (ALEMANHA)

Considerado um dos principais atacantes da Alemanha, Werner machucou o tornozelo durante RB Leipzig x Shakhtar Donetsk, jogo da Champions League.

Após a realização de exames, o jogador soube que só poderá voltar a jogar no ano que vem. "Esta notícia é muito amarga. Sinto muito por ele, porque vai perder o Mundial e queria muito jogar. Mas principalmente pela equipe: a ausência de Werner é uma grande perda", lamentou Hansi Flick, técnico da seleção europeia.