O maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde jogou por 21 anos de seus 22 anos como profissional, Roberto Dinamite (Carlos Roberto de Oliveira), que ocupou a presidência do clube de 2008 a 2014, inspira cuidados e precisa da torcida de todos.

O atacante que marcou pela seleção brasileira no mundial de 1978, na Argentina, e que depois de encerrar a carreira, com o recorde de 708 gols, em 1.110 jogos disputados pela Cruz de Malta, se destacando como o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro (190 gols) e da história de São Januário (184 gols), trava mais uma de suas batalhas. Desta vez contra agressivo câncer no intestino, do qual foi operado em agosto.

Com a mesma garra e dedicação com que atuava em campo, e que levou para a política quando foi deputado estadual pelo PMDB por cinco mandados consecutivos, um Roberto Dinamite bem mais magro e abatido mantém a esperança de vencer a batalha.

Não só os vascaínos como todos os rubro-negros, tricolores, botafoguenses e brasileiros torcem por Dinamite, que está ao lado de Pelé e Rogério Ceni como os únicos jogadores a vestirem por mais de mil vezes as camisas de um mesmo clube.

Roberto é considerado ainda o 5º maior goleador do futebol mundial em campeonatos nacionais de 1ª divisão, com 470 gols em 758 jogos.

