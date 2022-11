SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás recebe neste sábado (5) o lanterna do Campeonato Brasileiro Juventude, na Serrinha, em Goiânia. Com vitória e tropeços de Coritiba e Cuiabá, o clube goiano pode confirmar o retorno à Copa Sul-Americana, da qual foi vice-campeão em 2010.

Apesar de ter perdido por 3 a 2 contra o Athletico-PR na última quarta-feira (2), o Goiás se livrou do risco de rebaixamento quando o Atlético-GO, atual 18º colocado, perdeu por 2 a 1 para o Santos no mesmo dia. Agora não pode ser ultrapassado pelo 17º colocado Ceará.

No ímpeto pela classificação para o torneio continental, a diretoria goiana oferece ingressos a R$ 10 para quem vestir camiseta do clube neste sábado.

Autor de um dos gols contra o Athletico-PR, o zagueiro Yan Souto desfalca o Goiás, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Halter, recuperado de lesão, deve ser o substituto.

O técnico do Goiás, Jair Ventura, fica em dúvida sobre a titularidade na lateral-esquerda: Sávio se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. No último jogo, Ventura recorreu à formação com três zagueiros.

O vice-artilheiro do campeonato nacional, Pedro Raul, tem presença confirmada. Dos 19 gols do atacante, 17 foram decisivos para o Goiás. Isto é, tornaram empate em vitória ou igualaram o placar quando o time perdia.

Com isso, Ventura deve escalar: Tadeu; Reynaldo, Caetano e Lucas Halter; Dadá Belmonte, Caio Vinícius, Auremir e Diego; Vinícius, Pedro Raul e Apodi.

Rebaixado, o Juventude deve usar as três últimas partidas para fazer testes para a próxima temporada, pelo que sinaliza o novo técnico Celso Roth. A equipe gaúcha ainda não venceu no returno do Campeonato Brasileiro.

Para este sábado, o treinador terá de lidar com a ausência do zagueiro Thalisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba na última quarta. Paulo Miranda pode ser o titular.

Nessa partida, o zagueiro Vitor Mendes saiu no intervalo com dores na coxa e está sob avaliação do departamento médico. Rafael Forster, Nogueira e Renato Chaves são possíveis alternativas no elenco do clube de Caxias.

Roth deve entrar em campo com a seguinte formação: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Vitor Mendes (Nogueira) e Rodrigo Soares; Élton, Jean Irmer (Yuri Lima), Jadson e Chico; Capixaba e Isidro Pitta.

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Às 19h00 (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: Premiere