SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda na luta para obter vaga na Libertadores 2023, o São Paulo tem de melhorar o seu desempenho se quiser assegurar disputar a principal competição do continente, principal objetivo do clube até o fim do ano. O aproveitamento tricolor contra os times que estão no G8 do Brasileiro é fraco: apenas 28% dos pontos.

Atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, o clube tricolor tem 51 pontos e vai neste sábado (5) até o Maracanã, no Rio de Janeiro, enfrentar o Fluminense, que está na quarta posição ?as duas equipes empataram por 2 a 2, no primeiro tuno.

Em 12 jogos contra os times que atualmente estão à sua frente na tabela, o São Paulo ganhou um, empatou sete e perdeu quatro, conquistando apenas dez de 36 pontos.

Das equipes que estão no G8, grupo de times que vai para a Libertadores do ano que vem, o São Paulo só venceu um jogo, diante do Athletico-PR, na primeira rodada do Nacional. Os 4 a 0 sobre a equipe paranaense resultou na queda do então técnico do clube, Alberto Valentim.

Depois de encarar o Fluminense, no sábado, às 16h30 (de Brasília), o time tricolor terá pela frente outro time que está entre os primeiros colocados do Brasileiro. O São Paulo receberá o Internacional, vice-líder do campeonato nacional.

No primeiro turno, o clube paulista empatou por 2 a 2 com o Fluminense e por 3 a 3 com o time colorado.

Embora tenha apenas uma vitória em 12 jogos contra rivais do G8, o São Paulo também pode ostentar o fato de ter perdido somente quatro partidas diante dos times que estão à sua frente na tabela.

A equipe paulista foi derrotada pelo Palmeiras, em casa, Athletico-PR, fora, e duas vezes pelo Flamengo, no Maracanã e no Morumbi.

O empate por 2 a 2 com o Atlético-MG frustrou os planos do São Paulo de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, mesmo que provisoriamente, o que aumentaria as chances do time conseguir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Derrota no Rio de Janeiro pode significar a saída do G8, já que América-MG, com 49 pontos, e Fortaleza, com 48, podem ultrapassar o clube tricolor se vencerem seus jogos e o São Paulo perder para o Fluminense.

Depois de enfrentar Fluminense e Internacional, o São Paulo fecha sua participação no Brasileiro contra o Goiás, fora de casa, dia 13 deste mês.

ESCALAÇÕES

A lista de desfalques, que tem sido um problema para o técnico Rogério Ceni, continua grande: Rodrigo Nestor está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Andrés Colorado, Eder, Alisson, Caio, Diego Costa, Igor Vinicius, Nikão, Rodriguinho, Miranda e Moreira se recuperam de lesões no departamento médico. Arboleda foi liberado para terminar sua recuperação física com a seleção do Equador.

Em compensação, Gabriel Neves, recuperado de lesão ligamentar no joelho, voltou a treinar com a equipe e foi relacionado pela primeira vez desde setembro.

Portanto, uma possível escalação inicial do São Paulo tem: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Reinaldo, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick e Welington; Luciano e Calleri.

O Fluminense, por sua vez, não poderá contar com Calegari, que se lesionou na vitória sobre o Corinthians, no dia 26, e pode desfalcar o elenco pelo restante da temporada. Ele se junta a Marrony, Marcos Felipe, Matheus Ferraz e Luan Freitas no departamento médico.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz poderá contar com Felipe Melo, que volta de suspensão. Uma possível formação inicial do clube tricolor carioca tem: Fábio; Cristiano, Manoel, Nino e Samuel Xavier, Yago, André, Martinelli e Ganso; Arias e Cano.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere