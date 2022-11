SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS ) - O técnico Orlando Ribeiro surpreendeu e esboçou o Santos com Bruno Oliveira entre os titulares para enfrentar o Avaí, neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No treinamento desta sexta-feira (4), Orlando observou Bruno no 11 inicial. Bruno Oliveira não jogou um minuto sequer sob o comando do técnico e não atua desde 10 de setembro, contra o Ceará.

Na defesa, Alex está fora por conta de problema muscular e Luiz Felipe será o substituto. Madson e Rodrigo Fernández, suspensos na vitória sobre o Atlético-GO, voltam ao time titular.

A provável escalação é: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Bruno Oliveira; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Santos está atualmente na 12ª colocação, com 46 pontos, e ainda sonha com o G8 e uma vaga na Pré-Libertadores. O time praiano está a cinco pontos do São Paulo, que fecha o G8, e ainda tem disputas diretas nas próximas rodadas contra o Botafogo (11º) e Fortaleza (décimo).

O elenco alvinegro entra em campo buscando repetir o sucesso da última rodada, quando superou o Atlético-GO por 3 a 2 e evitou que uma sequência de duas derrotas se tornasse maior.

O Avaí, por sua vez, vem de uma sequência de oito derrotas e está virtualmente rebaixado. O time é vice-lanterna da competição e soma 28 pontos, nove a menos do que o Cuiabá, primeiro time fora do G4.

Sem técnico definido após a saída de Lisca, o clube catarinense será comandado novamente por Marquinhos Santos e Fabrício Bento. Eles serão desfalcados por Bissoli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e por Pottker, Cortez e Guerreiro, todos no departamento médico. Por outro lado, o volante Bruno Silva está à disposição após ter cumprido suspensão.

Uma possível escalação inicial do Avaí tem: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo; Renato, Romulo e Pablo Dyego.

Estádio: Arena Barueri, em SP

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Premiere