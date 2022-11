SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional de Porto Alegre recebe no Beira-Rio nesta sexta-feira (4) o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Sem possibilidade de ultrapassar o campeão Palmeiras, o time gaúcho tenta manter o vice-campeonato contra Fluminense, Flamengo e Corinthians. O paranaense disputa vaga direta na Taça Libertadores, que perdeu na final deste ano.

O técnico da equipe de Porto Alegre, Mano Menezes, não quer saber de relaxamento. Depois da derrota por 1 a 0 para o América-MG, na quarta-feira (2), o treinador disse que o desempenho não irá cair e que os jogadores estarão empenhados em colocar o time olorado na melhor posição possível.

"O torcedor pode achar menos importante a segunda colocação do campeonato, mas nós não achamos. Vamos lutar pela melhor colocação possível, depois de não conseguirmos disputar até o fim com o Palmeiras. A campanha no segundo turno é muito boa e nosso objetivo é terminar da forma que viemos até aqui", disse o técnico.

Se ficar em segundo lugar, irá se isolar como time que mais vezes ocupou essa colocação na era dos pontos corridos. Além disso, está de olho na premiação de R$ 42,7 milhões que vem com a posição.

Para este sábado, Menezes escolheu Pedro Henrique no lugar de Wanderson, que iniciou em campo no deslize contra o time mineiro. De acordo com o treinador, esse será um revezamento frequente nas últimas três partidas do campeonato.

Uma possível formação titular do time colorado tem: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão. O meia-campista Edenilson é desfalque, com entorse no tornozelo.

O meia Léo Cittadini vai desfalcar o Athletico-PR nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão no joelho, na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás na última rodada, e ficará fora dos próximos jogos.

O auxiliar Paulo Turra, que substituiu o técnico Felipão na quarta (2), comemorou a recuperação mental do Athletico-PR no último triunfo. A partida marcou o retorno da equipe ao Brasileiro após a derrota para o Flamengo em 29 de outubro, que selou o vice-campeonato da Taça Libertadores.

O clube paranaense está no sexto lugar do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, dois a mais que o Atlético-MG. Se ficar entre os seis primeiros colocados, o Athletico-PR terá vaga direta para a fase de grupos da competição continental.

Felipão retorna ao banco e deve escalar: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 21h00 (de Brasília) deste sábado (5)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere, SporTV