SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão técnica da seleção brasileira se reúne nesta sexta-feira (4) à tarde na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com a expectativa de encaminhar os 26 convocados da Copa do Mundo do Qatar. O anúncio da lista será feito por Tite na próxima segunda-feira (7), às 13h (de Brasília).

A reunião decisiva acontece só nesta sexta porque o treinador e seu auxiliar Matheus Bachi desembarcaram nesta quinta-feira (3) à noite da Europa, onde foram acompanhar presencialmente partidas de Newcastle, Aston Villa, Manchester United, West Ham, Liverpool, Juventus e PSG ? times que têm possíveis convocados para a Copa.

Além de Tite e Matheus, a reunião conta com os outros dois auxiliares de Tite, Cleber Xavier e César Sampaio; os dois analistas de desempenho, Thomaz Araújo e Bruno Baquete; e geralmente outros profissionais da comissão técnica especializados na questão física dos jogadores, como Fábio Mahseredjian (preparador físico) e Guilherme Passos (fisiologista).

As reuniões que precedem convocações importantes são definidas por Tite como um "quebra-pau". Numa linguagem mais solene, é a "reunião de liderança reversa".

Consiste no seguinte: Tite recebe os outros profissionais da comissão técnica em sua sala no segundo andar do prédio da CBF e ouve cada auxiliar defender argumentos e pontos de vista sobre jogadores convocáveis. Eles se organizam em roda em torno de um grande quadro em que estão anotados os nomes dos atletas. No caso da lista da Copa, já existe uma pré-lista de até 55 que foi enviada à Fifa e os 26 são extraídos dessa lista.

"Cada um argumenta e traz sua verdade. Democraticamente, deixo todos colocarem suas ideias", define Tite. Esta reunião é uma espécie de primeiro filtro para que o treinador tome suas decisões, o que geralmente se prolonga até horas antes do anúncio da convocação. Na reunião, os nomes vão sendo eliminados em consenso e são comuns discussões mais entusiasmadas entre os profissionais que fizeram observações de cada jogador nas semanas anteriores.

*

DEZENOVE JÁ ESTÃO 'GARANTIDOS'

Há 19 jogadores praticamente garantidos na lista final de Tite: os goleiros Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras), o lateral-direito Danilo (Juventus), o lateral-esquerdo Alex Sandro (Juventus), os zagueiros Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Éder Militão (Real Madrid), os volantes Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Bruno Guimarães (Newcastle), o meia Lucas Paquetá (West Ham) e os atacantes Neymar (PSG), Vini Jr (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid) e Antony (Manchester United).

LUTA PELAS ÚLTIMAS VAGAS

Nas sete vagas restantes, alguns nomes que fizeram parte do ciclo da Copa do Qatar 2022 ainda brigam por espaço. São eles:

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Ibañez, Bremer e Gabriel Magalhães;Laterais: Alex Telles, Renan Lodi, Daniel Alves e Emerson Royal;Meio-campistas: Philippe Coutinho e Everton Ribeiro;Atacantes: Gabriel Jesus, Gabigol, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Roberto Firmino e Pedro.

LISTA DE ATÉ 55 TEM SURPRESAS

Na pré-lista de convocados enviada à Fifa há uma série de nomes inesperados por não terem sido convocados ou mencionados por Tite recentemente. Os nomes foram publicados por uma série de veículos de comunicação nos últimos dias, geralmente vazados pelos clubes que foram notificados pela CBF. A presença na Copa, porém, é improvável. Entre eles estão Everson (Atlético-MG), Santos (Flamengo), Rodinei (Flamengo), Léo Ortiz (Red Bull Bragantino), Nino (Fluminense), Vitão (Internacional), Felipe (Atlético de Madri), Filipe Luis (Flamengo), João Gomes (Flamengo), André (Fluminense) e Luiz Henrique (Bétis).