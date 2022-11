SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Meio-campista do Manchester United e da seleção brasileira, Fred minimizou o entrevero entre Cristiano Ronaldo e o treinador do time inglês, Erik Ten Hag, que teve como clímax a recusa do atacante português em entrar em uma partida -abandonando o jogo na sequência. Por conta do episódio, ele foi afastado pelo técnico holandês.

Na opinião do volante brasileiro, a reação de Cristiano Ronaldo é normal para um jogador acostumado a ser titular e acontece também com outros atletas. O meio-campista ainda disse que Ten Hag conversou com todo o elenco e com o craque português para resolver a situação.

"É difícil. Cada um lida de alguma maneira. Todos querem estar em campo, querem jogar, ajudar a equipe. Quando você não joga você fica frustrado. É normal. Já aconteceu com o ele [Cristiano Ronaldo], já aconteceu comigo, com outros. Faz parte do futebol", disse o meio-campista em entrevista à "TNT Sports".

"Ali [a situação de ele sair de campo] ficou interna, a gente conversou ali, ele e o Ten Hag tiveram uma conversa. O importante é que está tudo certo", acrescentou.

Fred ainda comemorou o retorno de Cristiano Ronaldo à equipe. O português voltou a ser relacionado contra o Sheriff, no dia 27 de outubro, pela Liga Europa. Na vitória do Manchester United por 3 a 0, o atacante marcou um dos gols.

"Ele voltou a marcar, isso é importante. Espero que ele continue marcando. Todo mundo sabe da qualidade e capacidade do Cristiano, um dos melhores da história do futebol. Não pode dispensar o Cristiano de qualquer maneira. Um jogador muito importante dentro e fora de campo. A idade pesa um pouco. Isso é normal. A idade pesa, fica mais difícil. Mas ele tem muita qualidade, poder para decidir partidas. estou muito feliz de tê-lo ao nosso lado", concluiu Fred.

RECUPERAÇÃO NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES

Depois de um começo ruim no Campeonato Inglês, o Manchester United vive um bom momento na competição - a equipe somou dez dos últimos quinze pontos. Os comandados de Erik Ten Hag ocupam a quinta colocação na tabela, com 23 pontos, um a menos que o Newcastle, que ainda tem um jogo a mais.

Na Liga Europa, depois de perder o primeiro jogo em casa para a Real Sociedad (ESP), o Manchester United embalou e venceu todas as partidas. No entanto, a equipe ficou em segundo lugar e vai enfrentar um adversário vindo da Liga dos Campeões nos playoffs da competição.