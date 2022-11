SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Paquetá está recuperado da ruptura parcial do ligamento na região do ombro e deve ficar à disposição para a partida do West Ham contra o Crystal Palace neste domingo (6), véspera da convocação final do técnico Tite para a Copa do Mundo. A reportagem apurou que o meia optou por um tratamento conservador e superou as expectativas de tempo de recuperação.

A primeira previsão era para Paquetá retornar somente aos treinamentos neste fim de semana, porém o brasileiro voltou antes do previsto e já está apto a jogar pelo clube inglês. O meia inclusive recebeu a visita do médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar nos últimos dias.

Paquetá não entra em campo desde o dia 16 do mês passado, quando sofreu a lesão em partida contra o Southampton. O técnico David Moyes chegou a dizer que não sabia quando o brasileiro retornaria ao time. Tanto a comissão técnico do West Ham quanto o estafe do jogador não contavam com uma volta antes da Copa, uma vez que o último jogo antes da paralisação ocorre no dia 12.

O brasileiro foi a um especialista em ombro e optou pelo tratamento conservador, visto que não houve ruptura total do ligamento. Se precisasse de cirurgia, Paquetá fatalmente estaria fora do mundial no Qatar. O meia fez o tratamento no clube e também em casa com seu fisioterapeuta particular.

Titular da seleção brasileira de Tite, Paquetá era uma das preocupações do técnico para a convocação desta segunda-feira (7) ? por isso a visita de Lasmar ao clube.