SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina pode ter uma baixa importante para a disputa da Copa do Mundo, que estreia em 18 dias contra a Arábia Saudita, no Lusail Stadium, no Qatar: trata-se do meio-campista Giovani Lo Celso, atualmente no Villareal. O clube espanhol divulgou nesta sexta (4) que está adiando o boletim médico do jogador, que lesionou os tendões da perna direita em duelo contra o Athletic Club, em San Mamés, no último domingo (30).

Segundo o comunicado, na próxima segunda-feira (7) o atleta será reavaliado e aí sim, o clube divulgará um parecer sobre o meia, que foi titular da Albiceleste na finalíssima contra Itália, em junho deste ano. Até aqui pelo Submarino Amarelo, Lo Celso fez 13 jogos nesta temporada, anotando um gol e com uma assistência.

"Dado o interesse decorrente da situação médica do futebolista, sobretudo no seu país, o clube salienta que não serão divulgadas mais notícias a este respeito, mantendo-se o direito do futebolista de preservar a sua situação e não prestar informações sobre a mesma", indicou o clube Castellón.