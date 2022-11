PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Gaúcho disse que tem uma lista de reforços com os quais já conversou e gostaria de contar no Grêmio em 2023, caso renove seu contrato. A relação traz, segundo ele, jogadores dos níveis A, B ou C, cuja procura dependerá do interesse da direção do clube que assumirá na próxima temporada. Antes de entregar ou não os procurados para os dirigentes, o UOL Esporte mostra cinco nomes na mira do treinador.

"Eu penso na frente. Eu monto a lista com dinheiro que o clube tem. Opção A, B ou C. Não dá pra A, tem a B, não dá pra B, tem a C. Não posso chegar no supermercado e querer comprar filé mignon com R$ 10. No futebol é a mesma coisa. Contrata o que dá com o dinheiro do clube. Se começa no plano A, para qualquer presidente. Eu tenho a lista de jogadores e já falei com eles. São jogadores que só virão para o Grêmio se eu estiver aqui. Você vai trazer? Dia 12 teremos um presidente e vamos conversar com ele. Ele vai pegar o avião e vai até o Rio de Janeiro, porque eu estarei de férias. Mas a lista tá lá. Eu falei com todos os jogadores e eles querem vir. Daí vocês [jornalistas] poderão opinar", disse Renato.

"E eu quero que opinem antes de o campeonato começar. Porque depois é fácil. Comentar o acontecido é mole. Acredito que o torcedor vai gostar. Falei com uns cinco ou seis [jogadores] para darmos andamento com o presidente depois do dia 12. Eu já estou com a mão na massa, e o presidente eleito vai ter que colocar também. Quem decide é ele. Mas já está tudo mastigadinho. É pegar o telefone, ligar para os empresários e se acertar na parte financeira, que nisso eu não me meto, é com o presidente", completou.

RODINEI

Ainda que goste bastante de Leonardo Gomes, que voltou a atuar no fim da temporada após longo período lesionado, e tenha em Edilson um homem de confiança, Renato Gaúcho quer um novo lateral direito. Não há garantia de permanência de nenhum dos dois primeiros no Grêmio em 2023, por isso o alvo escolhido é Rodinei, do Flamengo. O vínculo no Rio de Janeiro vence no fim do ano e ele negocia renovação com Rubro-Negro, do qual se tornou titular. Na temporada foram seis assistências em 43 jogos para o atleta de 30 anos.

REINALDO

O mesmo vale para a lateral esquerda. Nicolas não deve permanecer, Diogo Barbosa oscila bastante, e Renato gostaria de uma nova opção. O escolhido para isso é Reinaldo, jogador do São Paulo. Com 33 anos, ele também vive processo de renovação do contrato que vence no fim da temporada. Em 2022 ele marcou oito gols e deu oito assistências em 53 partidas.

NENÊ

O experiente meia Nenê, de 41 anos, está focado na busca do Vasco pelo acesso para a Série A. Enquanto isso vê seu contrato se aproximar do fim e também está entre os jogadores que Renato Gaúcho gostaria de contar no Grêmio. Nesta temporada foram 11 gols e 11 assistências em 44 partidas disputadas.

TCHÊ TCHÊ

Comprado pelo Botafogo neste ano por aproximadamente R$ 5 milhões, o meio-campista Tchê Tchê também está entre os jogadores que Portaluppi gostaria de contar no Grêmio. Com 30 anos ele tem contrato até 2025 e disputou 28 partidas marcando um gol nesta temporada.

PEDRO RAUL

O bate-papo em que Renato Gaúcho convidou Pedro Raul para jogar no Grêmio aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho durante um treinamento do Goiás antes de enfrentar o Inter. Um dos artilheiros do Brasileirão com 19 gols na competição (26 na temporada), o centroavante de 25 anos pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, que tem interesse em vender seus direitos. O valor, porém, será alto.