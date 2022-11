SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodolfo Landim participou do podcast "Papo reto" e falou abertamente sobre a contratação de nomes bombásticos para o Flamengo. O presidente comentou sobre Neymar e esnobou uma possível negociação com Cristiano Ronaldo.

"Eu vi na internet que o Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta de US$ 242 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) por um contrato de dois anos. Se você falar US$ 242 milhões e dividir por 24 meses, dá em torno de US$ 10 milhões por mês (cerca de R$ 50 milhões). Então, estamos falando de um valor que é muito acima da folha (salarial) de todo o Flamengo", afirmou o presidente.

Em seguida, Landim elogiou os jogadores do Flamengo e esnobou a situação atual do astro português, hoje com 37 anos. Segundo o presidente, CR7 não encaixaria na equipe por conta das presenças de Gabigol e Pedro.

"E para quê? Para o Cristiano Ronaldo sentar no banco do Pedro e do Gabigol? Eu entendo a pergunta, mas não dá. É isso. Se tem uma coisa que eu não abro mão no Flamengo desde que cheguei é disciplina de capital. Ninguém aqui vai fazer loucuras", disse.