RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo perdeu para o Corinthians por 2 a 1 no primeiro jogo depois do título da Libertadores, na quarta-feira (2). Após o confronto no Maracanã, o técnico Dorival Júnior falou sobre o planejamento da comissão técnica para o restante da temporada. O comandante admitiu que ainda estuda a melhor forma de dar descanso ao grupo. Com o fim dos mata-matas, Dorival nem relacionou nomes como Santos, Filipe Luís, Léo Pereira, Thiago Maia, Pedro, Arrascaeta e Gabigol.

Antes do fim da temporada, o Flamengo ainda visita o Coritiba neste domingo (6), às 18h (de Brasília), no Couto Pereira. Na próxima rodada, enfrenta o Juventude também fora, na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), e fecha diante do Avaí, dia 13, no Maracanã.

Em terceiro lugar, com 61 pontos, o time rubro-negro ainda pode encerrar a competição nacional na vice-liderança -atualmente ocupada pelo Inter-, o que renderia mais R$ 2 milhões ao time. O segundo colocado do Brasileiro é premiado com R$ 4,7 milhões, enquanto o terceiro recebe R$ 40,5 milhões.

O departamento de futebol do Flamengo iniciará o planejamento para a próxima temporada no início da semana que vem, onde serão definidas permanências, saídas e chegadas num ano em que se tem pela frente, entre outras competições, o Mundial de Clubes, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil.

"É um assunto delicado. São muitas alternâncias. Os possíveis convocados, quando voltam das seleções, cada um em uma data. Depois temos parada para Natal e Ano Novo. Temos que pensar muito bem. Estamos esboçando com os departamentos, além da presença do [Bruno] Spindel [diretor-executivo de futebol]", disse Dorival após a partida contra o Corinthians, rechaçando a hipótese de antecipar férias para alguns jogadores.

"Estamos tentando programar várias situações para optar pela melhor. Tudo está sendo amadurecido. Antecipar férias não convém. Temos objetivos no campeonato. Mesmo que tenhamos tido uma semana diferente, ainda assim a equipe deu uma resposta positiva. De quem quer e busca resultados a todo momento. Estamos conversando para tentar achar o melhor caminho. A receita ideal ninguém tem. Essas paradas nos tiram a possibilidade de ter segurança no que faremos", afirmou.

Neste domingo, Dorival deve seguir desfalcado por Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Varela, todos no departamento médico. Arrascaeta e Filipe Luís fizeram atividades específicas de recuperação física nesta sexta-feira (4), e também não devem entrar em campo.

Se apostar novamente no rodízio de jogadores, Dorival pode acionar alguns dos jogadores poupados e ir a campo com: Diego Alves (Hugo Souza), Rodinei (Matheuzinho), Pablo, Fabrício Bruno (David Luiz) e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Erick Pulgar), Vidal (João Gomes) e Victor Hugo; Marinho (Éverton Ribeiro), Cebolinha (Gabigol) e Pedro (Matheus França).

O Coritiba, por sua vez, terá os retornos de Guillermo e Boschilia, que voltam de suspensão. Com exceção de Andrey, que se recupera de lesão, o time paranaense deve ter força máxima disponível.

Uma possível formação inicial do técnico Guto Ferreira tem: Gabriel; Natanael, Luciano Castán (Guillermo), Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Robinho (Boschilia) e Galarza; Alef Manga e Cadorini (Léo Gamalho) .