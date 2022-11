SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco vai para a última rodada da série B com confronto direto com o Ituano, fora de casa, para garantir o acesso à série A do Campeonato Brasileiro. Ainda aguardando o julgamento do Sport no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o time cruz-maltino faz as contas para voltar à elite sem depender disso.

Na quarta posição, com 59 pontos, o Vasco precisa ao menos empatar com o Ituano, neste domingo (6), no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Em caso de vitória, chega aos 62 e não pode ser alcançado. Se tiver uma igualdade no placar, vai aos 60 contra 58 do Ituano.

Mesmo se perder, o Vasco ainda tem chances de conseguir o acesso. Nesse caso, o time cruz-maltino torce para o Sport não golear o Vila Nova, em Goiânia, por cinco gols de diferença e por uma derrota do Bahia para o CRB, em Maceió, por pelo menos três gols de diferença. Além de, claro, não ser derrotado pelo Ituano por mais de um gol de diferença.

O Bahia, em terceiro, tem 59 pontos e 13 de saldo de gols. O Vasco, em quarto, tem a mesma pontuação e 11 de saldo. Já o Ituano, em quinto, está com 57 pontos e nove gols de saldo. O Sport, em sexto e com a missão mais difícil, tem 56 e seis de saldo.

Além dos resultados na última rodada, o Vasco também pode contar com uma última reviravolta: o julgamento da confusão na partida diante do Sport, na Ilha do Retiro. Inicialmente marcado para a quinta (3), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou a decisão, ainda sem nova data.

O Sport pode perder até dez mandos de campo, ser multado e também perder o ponto da partida, em 16 de outubro. O clube pernambucano foi denunciado pela Procuradoria do tribunal em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (artigos 205, 211 e 213) e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF.

O STJD interditou preventivamente a Ilha do Retiro e determinou que o Sport atue de portões fechados até o julgamento na Comissão Disciplinar. No caso de perda de pontos, o clube carioca chegaria a 61 pontos ?levando em conta a situação atual da tabela? e estaria matematicamente classificado à série A de 2023.

Para este domingo, o Vasco terá o retorno de Andrey, vice-artilheiro da equipe na série B com oito gols ?sete só no returno. Apesar de incômodo no tornozelo, o volante tem treinado e vai para o jogo.

O Vasco tem ainda duas novidades na lista de relacionados: Raniel e Luiz Henrique, retornam de suspensão de dois jogos. Os jogadores foram punidos preventivamente pelo STJD após a confusão contra o Sport. Eles ainda serão julgados.

Um possível Vasco tem: Thiago Rodrigues; Anderson Conceição, Edimar, Danilo e Miranda; Figueiredo, Yuri, Andrey Santos e Marlon Gomes; Nenê e Eguinaldo.

O Ituano recebe o Vasco de casa lotada. Os 14.970 ingressos disponíveis foram esgotados em menos de 24 horas.

O técnico do time de Itu, Carlos Pimentel, confirmou o desfalque do atacante Vinicius Paiva. O jogador pertence ao Vasco. Sua escalação custaria multa de R$1 milhão, estipulada no contrato de empréstimo.

Com isso, Pimentel deve escalar: Filpe; Roberto, Carlão, Rafael Pereira e Raí Ramos; Vinícius Paiva, Caíque e Lucas; Aylon e Gabriel Barros.

Estádio: Novelli Junior, em Itu (SP)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) deste domingo (6)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Globo e Premiere