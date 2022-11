BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após o longo e tenebroso período de três anos na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro se prepara para se despedir da competição, diante do CSA, neste domingo (6), às 18h (de Brasília), no Mineirão. O jogo que marcará a entrega da taça de campeão ao time mineiro, no entanto, terá para o público uma motivação a mais, que nada tem a ver com o troféu: o desejo de que os alagoanos sejam rebaixados à Série C.

Nas redes sociais é possível ver os torcedores do Cruzeiro publicando diversas mensagens para que o time empurre o adversário para a Terceira Divisão. Os jogadores estão cientes da importância desse jogo para o torcedor, pois têm recebido em seus perfis ou até mesmo pessoalmente diversos recados reforçando o desejo de ver o CSA cair, segundo apurou a reportagem.

Na 16ª colocação, o CSA soma 42 pontos. Em caso de derrota para o Cruzeiro, o Novorizontno, que hoje é o 17º, com 41 pontos, escapará do rebaixamento se vencer ou empatar com o Operário, em Ponta Grossa (PR).

Se o CSA empatar com o Cruzeiro, a equipe do interior paulista só escapará se vencer. Uma vitória dos alagoanos, no entanto, basta para que escapem da Série C sem a necessidade de combinação de resultado.

A última vitória do Cruzeiro diante do CSA foi em 2013, pela Copa do Brasil. Nas últimas quatro temporadas -entre a queda e o período na Série B- o time celeste enfrentou o rival sete vezes, foi derrotada em quatro e empatou outras três.

RIVALIDADE

Desde o ano da queda do Cruzeiro, em 2019, o CSA é uma verdadeira pedra no sapato do time celeste. Foi diante da equipe que o Cruzeiro teve decretado o seu rebaixamento "moral" na competição, quando perdeu a partida por 1 a 0. Na ocasião, o meia Thiago Neves ainda perdeu um pênalti e logo depois um áudio do meia enviado ao então presidente celeste, Zezé Perrela, antes da partida, foi divulgado com cobranças por salários atrasados.

Por causa do áudio, frases como "Fala, Zezé! Bom dia, cara" e "se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus" tornaram-se o pesadelo dos cruzeirenses, já que as falas do meia viralizaram para torcedores de outros times pelo país e se tornaram provocações constantes.

No ano passado, pelo returno da Série B, o CSA venceu o Cruzeiro de virada no Independência por 2 a 1. Ao fim do jogo, o houve uma confusão em campo entre os jogadores que começou devido a uma provocação na hora do segundo gol dos alagoanos, que comemoram fazendo referência ao áudio viralizado.

Além do campo, a situação se estendeu para as redes sociais, já que o perfil oficial do CSA também postou provocações ao time mineiro.

ESCALAÇÕES

Para a partida deste domingo, o técnico Paulo Pezzolano poderá contar com Rafael Cabral, Daniel Júnior, Edu e Filipe Machado, que volta de suspensão. Em contrapartida, Chay e Stênio seguem em recuperação física, enquanto Wesley Gasolina e Neto Moura estão em transição.

Uma possível escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus, Willian Oliveira, Filipe Machado e Matheus Bidu(Daniel Jr.); Luvannor (Jajá), Bruno Rodrigues e Edu.

O CSA, por sua vez, deve seguir desfalcado por Werley e Rogério, no departamento médico. Jonathan foi liberado, mas segue fazendo atividades individuais e não joga neste domingo. Em compensação, Lucas Barcelos, recuperado de lesão, já treina com a equipe e pode estar à disposição.

Uma possível escalação inicial do técnico Adriano Rodrigues tem: Marcelo Carné; Everton Silva, Douglas, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel, Lourenço e Yann Rolim; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 18h30 (de Brasília) deste domingo (6)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Globo e Premiere