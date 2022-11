SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender da vontade dele, Cássio pretende jogar por mais vários anos pelo Corinthians. Entrevistado pelo site da ESPN, o ídolo alvinegro revelou seu desejo em permanecer atuando por, pelo menos, mais cinco temporadas, estendendo seu vínculo, de preferência pelo clube paulista, até os 40 anos de idade. E mesmo quando pendurar as chuteiras, o 'Gigante' pretende seguir carreira no futebol fora dos gramados.

"O goleiro ainda tem um tempinho a mais. Eu almejo jogar até 40, 41 anos. Acho que vai do fato de como eu vou estar fisicamente, tecnicamente e de cabeça, é um contexto geral. Tem a questão de clubes também. A gente fala que vai jogar, mas não quer dizer que com 40 ou 41 anos eu ainda vou estar no Corinthians... até o fim da carreira. Se eu tiver, vai ser legal também pelo tempo de clube'', iniciou Cássio.

''Eu projeto trabalhar com futebol. Vou começar a fazer os cursos da CBF. Pretendo me especializar, fazer cursos de treinador, de gestão, até para quando eu parar de futebol, eu ter uma noção e uma leitura do que eu quero fazer'', acrescentou.

Ao ser perguntado, o goleiro aproveitou para mencionar um treinador bastante conhecido pela torcida corintiana, com quem dividiu atuações históricas e muitos títulos importantes, entre eles a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. Cássio escolheu Tite para encabeçar seu "estágio", quando iniciar sua trajetória como técnico.

''Eu não quero que seja uma coisa de parar de jogar futebol e já entrar em um cargo. Eu acho que tenho que me preparar para isso. [...] Dos treinadores que eu trabalhei e tive oportunidade de trabalhar, pode ter certeza que eu vou bater na porta dele [Tite] para fazer um estágio. Ele vai ter que me aceitar porque eu ajudei ele'', revelou o camisa 12, com tom de brincadeira.

Aos 35 anos, Cássio completou dez temporadas à frente do Corinthians, somando nove conquistas e uma titularidade absoluta no período. Em 2022, o goleiro participou de 61 partidas, com 48 gols sofridos e 27 jogos sem ser vazado. Ele foi um dos destaques no futebol brasileiro - cogitado até mesmo para uma vaga na seleção, que coincidentemente é comandada por Tite, na Copa do Qatar.