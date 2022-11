RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foi bem dramático, mas o Manchester City contou com a qualidade de Haaland mais uma vez e venceu o Fulham por 2 a 1 no Etihad Stadium. Julián Álvarez abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, João Cancelo ainda complicou a vida sendo expulso e os visitantes deixaram tudo igual de pênalti, ainda na etapa inicial, com Andreas Pereira. Mas o norueguês decidiu.

Com o resultado, o City assume a liderança da Premier League, com 32 pontos. O Arsenal ainda pode recuperar a ponta neste domingo (6), quando enfrenta o Chelsea. Um ponto separa as duas equipes.

O Fulham, por outro lado, se distancia da briga pela Liga Europa, ficando com 19 pontos em oitavo. United, em quinto, tem 23, o Brighton, sexto tem 21, mesmo número do Chelsea, em sétimo.

O Manchester City agora volta a entrar em campo na quarta-feira (9), quando enfrenta o Chelsea às 17h (de Brasília), na terceira rodada da Copa da Inglaterra. No sábado (12), faz a última partida antes da parada para a Copa contra o Brentford, em casa, pelo Inglês. O Fulham joga no domingo (13), às 13h30 (de Brasília), recebendo o Manchester United.

Jogo

O City iniciou a partida pressionando, como era de se esperar. Mesmo nos momentos em que o Fulham conseguia a bola, os comandados de Pep Guardiola ficavam em cima até recuperar. Em uma das chances de perigo, saiu o gol. Aos 16 minutos, Gundogan conduziu pelo meio e tocou para Julián Álvarez finalizar de primeira, abrindo o placar. Stones ainda fez mais um, mas estava impedido e viu o lance ser anulado.

A alegria do City não durou muito. Aos 25 minutos, João Cancelo derrubou Harry Wilson na área e o árbitro assinalou o pênalti, expulsando o lateral do time da casa na sequência. Andreas Pereira foi para a cobrança e deixou tudo igual no Etihad Stadium.

A partir daí, o confronto ficou mais equilibrado. Apesar da maior posse de bola e do número discrepante de 10 finalizações contra só uma do Fulham, o time de Manchester encontrou dificuldades para manter a boa dinâmica.]

O início do segundo tempo foi difícil, com o Fulham muito bem fechado e segurando as investidas do Manchester City. Pep Guardiola, então, acionou a alternativa mais perigosa que tinha no banco: Haaland, que entrou aos 18 minutos. A partir daí, a pressão aumentou e parecia que os visitantes tinham um a menos e não o contrário.

As tentativas surtiram efeito, mas os tons dramáticos do confronto seguiram. Aos 28 minutos, Haaland marcou o gol após cruzamento de De Bruyne, mas estava impedido.

Já nos acréscimos e tentando de tudo, o Manchester City conseguiu um pênalti já aos 47 minutos do segundo tempo. De Bruyne foi derrubado na área, Haaland foi para a bola, o goleiro quase buscou, mas o atacante garantiu a vitória para os mandantes.