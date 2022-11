SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória do Manchester City sobre o Fulham aos 49 minutos do segundo tempo, neste sábado (5), no Etihad Stadium, Haaland continua a impressionar em sua primeira temporada na Inglaterra.

Além de colocar o time de Pep Guardiola de volta na liderança provisória, o cometa norueguês tem agora mais gols que metade dos times do Campeonato Inglês -inclusive os rivais Manchester United e Chelsea.

Com o gol de pênalti marcado neste sábado, Haaland chegou a 18 bolas na rede em 13 rodadas de Premiere League, sendo que ele atuou em 12 partidas. Nos mesmos 12 jogos, pois ainda entram em campo nesta rodada, Manchester United e Chelsea fizeram 17 gols, por exemplo.

Além dos rivais de Manchester e Londres, Haaland também marcou sozinho mais gols que outros oito times até agora no Campeonato Inglês: Crystal Palace (13), West Ham (11), Everton (11), Bournemouth (15), Aston Villa (11), Southhampton (11), Wolverhampton (8) e Nottingham Forest (10).

Da metade da tabela para baixo, apenas o Leeds, com 19 gols, e o Leicester, com 23, anotaram mais vezes no Campeonato Inglês que o atacante. Em sua primeira temporada no Manchester City, Haaland soma 23 gols em 17 jogos (média de 1,3 gol por partida).

Com a suada vitória sobre o Fulham (o City jogou mais de um tempo com um jogador a menos), o atual campeão foi a 32 pontos e assumiu a liderança provisória do campeonato. Com 31, o Arsenal joga neste domingo (6) contra o Chelsea e pode retomar a ponta.