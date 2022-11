SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Avassalador. Assim foi o Fluminense no segundo tempo na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado (5), no Maracanã. Os paulistas até saíram na frente, com um golaço de Luciano, mas os cariocas contaram com a excelente fase de Germán Cano, que marcou três vezes em 13 minutos para decidir na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flu vira vice-líder do Brasileirão, com 64 pontos. Internacional e Flamengo ainda entram em campo na rodada e podem ultrapassar o Tricolor. Já o São Paulo se complica na briga pela Libertadores. Permanece em oitavo, com 51 pontos, mas América-MG (49) e Fortaleza (48) ficam de olho e podem passar.

O belo gol de Luciano pelo São Paulo marcou a etapa inicial. O camisa 11 fez valer a lei do ex nesta visita ao clube que defendeu entre 2018 e 2019. Antes, é verdade, havia desperdiçado uma chance clara, mas no geral liderou as ações ofensivas do São Paulo no primeiro tempo.

No segundo tempo, o time paulista só assistiu ao Fluminense jogar. As substituições do técnico do clube tricolor carioca Fernando Diniz fizeram efeito em todos os lances de gol e a equipe concretizou um dos melhores jogos da temporada.

O gol do artilheiro argentino Germán Cano saiu logo no primeiro minuto da etapa complementar. Alexsander tentou de longe, Felipe Alves fez a defesa, mas Cano, sempre bem posicionado, colocou para dentro e deixou tudo igual. Imparável, o camisa 14 balançou a rede novamente aos 10. Nathan achou Matheus Martins, que cruzou rasteiro e encontrou o artilheiro, garantindo a virada.

Mas Germán Cano ainda não estava satisfeito e fez o hat-trick em 13 minutos. Nathan apareceu bem de novo, Ganso cruzou no jeito e o argentino apareceu no lugar certo novamente para fazer o 3 a 1. No fim, a torcida já cantava "olé" vendo o Fluminense dominar a partida.

Nervoso, o São Paulo pouco conseguiu fazer. Rafinha ainda foi expulso nos acréscimos pelo clube tricolor paulista.

O árbitro Anderson Daronco foi bem ao longo da partida, assim como os assistentes. O único erro, corrigido pelo VAR, foi no gol do Fluminense. No campo, assinalado o impedimento, mas o lance foi validado após revisão.

O Flu volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (9), quando se despede da torcida recebendo o Goiás, às 19h, no Maracanã. Já o São Paulo enfrenta o Internacional na terça (8), às 21h30, no Morumbi.

*

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano (Alexsander); André, Martinelli, Ganso (Felipe Melo) e Yago Felipe (Matheus Martins); Arias e Cano (Michel Araújo). T.: Fernando Diniz.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, N. Ferraresi, Léo, Welington; Pablo Maia, Patrick (Galoppo), Igor Gomes (Talles), Reinaldo (Marcos Guilherme); Luciano (André Anderson), Calleri (Nahuel Bustos). T.: Rogério Ceni.

*

Estádio: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Nino (FLU); Rafinha (SAO)

Cartão vermelho: Rafinha (SAO)

Gols: Luciano (SAO), aos 29 minutos do primeiro tempo, Cano (FLU), com 1 minuto do segundo tempo, Cano (FLU), aos 10 minutos do segundo tempo, Cano (FLU), aos 13 minutos do segundo tempo.