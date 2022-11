SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG ficou mais próximo do sonho da Libertadores, após golear por 4 a 1 o Red Bull Bragantino neste sábado (5), em Bragança Paulista. O meia Juninho marcou duas vezes. O atacante Henrique Almeida e o ponta Everaldo fizeram mais dois. Luan Cândido marcou o gol de honra de pênalti.

O clube mineiro ocupa a sétima posição, com o tropeço do São Paulo contra o Fluminense nesta 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que recebe o Botafogo nesta segunda (7). Os oito primeiros clubes da competição estarão classificados para a Taça Libertadores de 2023 ou para a sua fase classificatória.

Na 14ª posição, o Red Bull Bragantino continua na briga por vaga na Copa Sul-Americana. Nesta rodada, não pode ser ultrapassado por Coritiba e Cuiabá, as equipes logo abaixo na tabela.

O América-MG abriu o placar aos cinco minutos da etapa inicial. O goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Juninho. Ele se antecipou ao zagueiro Natan e finalizou no canto direito: 1 a 0.

Nove minutos depois, o VAR foi acionado. Ponta do Bragantino, Artur fez cruzamento, a bola desviou na mão do defensor Ricardo Silva, e jogadores da casa pediram pênalti. O árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado para rever o lance no monitor. Aos 15 minutos, o juiz confirmou a penalidade máxima e puniu zagueiro com cartão amarelo.

Na cobrança de pênalti, o lateral artilheiro Luan Cândido bateu forte no canto esquerdo de Cavichioli. O goleiro até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o empate do Bragantino.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Benítez cobrou falta com levantamento para a área, a bola ficou viva após disputa, e Henrique Almeida apareceu livre para estufar a rede.

Doze minutos depois, o América-MG teve gol anulado. Felipe Azevedo deu passe em profundidade para Juninho, que fez cruzamento, e Henrique Almeida finalizou para o gol. O auxiliar sinalizou posição de impedimento de Juninho, mas lance foi revisado pelo VAR.

O árbitro foi para o monitor e viu Juninho em posição legal. Mas Henrique Almeida fez gol de mão. Contudo, o jogador foi empurrado por Luan Cândido e o pênalti para time visitante foi marcado. Everaldo não desperdiçou a cobrança.

O América-MG administrou o jogo durante quase todo o segundo tempo. Aos 44 minutos, conseguiu consolidar a goleada com o segundo gol de Juninho, em passe de Alê.

O clube mineiro visita na próxima quarta-feira (9) o Palmeiras, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino visita o Fortaleza, no Ceará.

*

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Kevin Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista (Carlos Eduardo) e Hyoran (Miguel); Artur (Welliton), Helinho e Popó (Alerrandro). T.: Maurício Barbieri.

AMÉRICA-MG

Cavichioli; Raúl Cáceres, Germán Conti, Ricardo Silva e Marlon (Danilo Avelar); Juninho, Alê e Benítez (Matheusinho); Felipe Azevedo (Aloísio), Everaldo (Lucas Kal) e Henrique Almeida (Wellington Paulista). T.: Vagner Mancini.

*

Estádio: Nabi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares:Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (ambos de CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Ricardo Silva e Alê (AME); Kevin Lomónaco, Raul, Luan Cândido, Artur, Aderlan e Werik Popó (RBB)

Gols: Juninho (AME), aos 5' 1ºT. e aos 44' 2ºT., Henrique Almeida (AME), aos 24? 1ºT., e Everaldo, aos 41' 1ºT.; Luan Cândido (RBB), aos 16 ?ºT.