SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não terá um lateral-direito de ofício para enfrentar o Inter, na terça (8), às 21h30, no Morumbi, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Vinicius e Moreira estão lesionados, enquanto Rafinha ?que vinha atuando de zagueiro? foi expulso na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, sábado (5), no Maracanã.

O técnico Rogério Ceni sabe que não há tempo para lamentar a virada sofrida, já que tem preocupações maiores para montar a equipe que levará a campo diante dos colorados. Além da "crise" na lateral, o Tricolor tem mais de um time de desfalques para a partida, decisiva para manter o sonho de uma vaga na próxima Libertadores.

O drama do São Paulo com as baixas, especialmente na lateral direita, foi escancarado por Ceni na entrevista coletiva após a derrota para o Flu. Questionado sobre a perda de mais um jogador do setor, o treinador reagiu:

"Puta vida, aí você me aperta...", começou o técnico.

"Tenho que aproveitar a noite, começar a pensar. Hoje não sei dizer para você, mas vamos encontrar uma solução, sem dúvida, até terça. Pode não ser a dos sonhos, ideal, porque são improvisações. Temos de encontrar alguém que tenha o mínimo de característica para executar a função, seja em linha de três ou de quatro", explicou o treinador.

Relembrando a lista de jogadores com os quais não poderá contar, Ceni reafirmou que a "solução" terá de ser mais uma vez um "jeitinho". "Igor a princípio não volta, Moreira certeza que não volta e Rafinha certeza que não joga. Temos um pouquinho de tempo para terça. Linha de quatro fica mais difícil porque não temos um lateral de origem, mas vamos analisar. Não adianta responder hoje (sábado), não estaria sendo franco", completou.

Em meio às ausências, Ceni optou nos dois últimos jogos ?empate com o Atlético-MG e derrota para o Fluminense? por improvisar o lateral-esquerdo do lado oposto e escalar Rafinha como zagueiro. Em ambos os confrontos, Reinaldo não conseguiu desempenhar bem o papel e foi alvo de muitas críticas por parte da torcida.

Se mantiver o esquema e seguir improvisando Reinaldo no setor pelo terceiro jogo consecutivo, Luizão é o favorito a ganhar a posição de Rafinha na defesa. Uma notícia boa em meio a tantas ruins é que Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão contra o Flu, volta a ficar à disposição de Ceni.

Desfalques

A lista de desfalques, porém, segue grande. O departamento médico do São Paulo tem: Arboleda (liberado se recuperar de lesão no tornozelo na seleção do Equador), Andrés Colorado (contratura na coxa direita), Eder (trauma no joelho esquerdo), Alisson (dores na coxa), Caio (cirurgia no joelho direito), Diego Costa (tendinite), Igor Vinicius (pubalgia), Nikão (desconforto na coxa), Rodriguinho (dores nas costas), Miranda (lesão no ligamentar no joelho esquerdo) e Moreira (lesão no ligamentar no joelho esquerdo).

Com a derrota diante do Fluminense, o São Paulo perdeu uma posição na tabela e deixou o G8, zona de classificação à Libertadores. Agora nono, com 51 pontos, Tricolor foi ultrapassado pelo América-MG, que venceu o Red Bull Bragantino, e pode cair mais uma colocação se o Fortaleza vencer o Atlético-GO hoje.