SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tradicional clássico londrino foi brigado até o final, mas quem levou a melhor foi o Arsenal. Em pleno Stamford Bridge, em partida válida pela 15ª rodada, a equipe de Mikel Arteta venceu o Chelsea por 1 a 0 e voltou à liderança do Campeonato Inglês.

O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro Gabriel Magalhães, após cobrança de escanteio.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 34 pontos, assumindo a primeira colocação, com dois a mais que o vice Manchester City. Já o Chelsea caiu para a 7ª colocação e permaneceu com os mesmos 21.

As duas equipes terão apenas mais duas partidas antes do início do Mundial do Qatar. O Arsenal enfrenta o Brighton na Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, e pega o Wolverhampton, na rodada seguinte da Premier League, no sábado.

O Chelsea terá dois jogos duros, ambos fora de casa, também na quarta (Copa) e sábado (Premier). O primeiro diante do Manchester City e o segundo contra o Newcastle.