SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em momentos distintos na tabela, Liverpool e Tottenham fizeram um confronto agitado, mas os Reds levaram a melhor por 2 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium, neste domingo (6), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Salah marcou duas vezes para os donos da casa ainda no primeiro tempo e Harry Kane descontou na segunda etapa.

Com o resultado, o Tottenham cai para a quarta posição na tabela, com 26 pontos. O Newcastle, em terceiro, tem 27. Manchester City, em segundo, e Arsenal, líder, dispararam com 32 e 34 pontos respectivamente.

O Liverpool, que venceu pela primeira vez fora de casa, sobe uma posição na classificação e fica em oitavo, com 19 pontos. O Chelsea, em sétimo, tem 21, assim como o Brighton, sexto colocado.

Os dois times agora voltam as atenções para a Copa da Liga Inglesa. Pela terceira rodada, o Tottenham visita o Nottingham Forest na quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília). No mesmo dia, às 17h (de Brasília), o Liverpool recebe o Derby County. A última rodada da Premier League antes da Copa para os clubes será no sábado, às 12h (de Brasília). Os Spurs enfrentam o Leeds e os Reds o Southampton.

O Liverpool começou o jogo indo para cima e Darwin Núñez deu dois sustos já nos primeiros minutos. Aos 11, porém, o Tottenham não conseguiu segurar mais. Robertison fez jogada na esquerda, Núñez achou Sala, que ajeitou e acertou bonito chute no canto.

A partir disso, os Spurs tentaram se lançar mais ao ataque e colocaram uma bola na trave com um cabeceio de Perisic. Os Reds não deixaram os donos da casa se animarem muito e a partida ficou equilibrada. Mas, aos 39 minutos, os visitantes ganharam um presente. Alisson deu chutão para frente, Dier cabeceou errado e a bola sobrou tranquila nos pés de Salah. O egípcio só encobriu Lloris para fazer o 2 a 0.

O Tottenham voltou melhor no segundo tempo. Provocou duas bonitas defesas de Alisson e colocou uma bola na trave em quatro minutos. Sem sucesso, os Spurs viram o Liverpool começar a equilibrar mais as ações, se arriscando também.

Mas a estrela de Antonio Conte brilhou. Aos 24 minutos, Kulusevski, que havia acabado de entrar e estava retornando de lesão, encontrou Harry Kane, que chutou cruzado para diminuir a desvantagem dos donos da casa.

Os momentos finais do jogo foram de muita emoção, mas para os dois lados. O Tottenham atacava mais, buscando pelo menos o empate, e deu diversos sustos ao goleiro Alisson. Lenglet, Bentancur e Harry Kane tiveram grandes chances. Darwin Núñez chegou a colocar uma bola na trave. No fim, vitória suada do Liverpool.