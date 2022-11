SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A skatista Letícia Bufoni registrou um feito incrível, divulgado neste domingo (6) nas redes sociais da Red Bull, patrocinadora da atleta. A brasileira realizou uma manobra dentro de um avião a 9 mil pés de altitude e, na sequência, saltou de paraquedas.

A manobra e o salto foram gravados dentro de um avião Hércules C-130, normalmente usado para fins militares. O mesmo tipo de avião foi usado em cenas de "Velozes e Furiosos".

A manobra escolhida foi um grind em um corrimão instalado na aeronave. Após executar com perfeição o movimento, Letícia salta no ar e abre um paraquedas na sequência. As gravações foram na cidade de Merced, na Califórnia.

Com o feito inédito, Letícia Bufoni pode entrar para o Guinness Book - o Livro dos Recordes - mais uma vez. Seria o quarto recorde da atleta brasileira.

Ela já está no livro dos recordes como a mulher com mais medalhas do X-Games (12), como a skatista com mais títulos na categoria street do campeonato (5), e também como a mulher com o maior número de vitórias no ranking mundial de skate da copa do mundo.