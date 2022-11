SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas da convocação de Tite com os 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho, 30, sofreu uma lesão muscular e dificilmente terá condições de jogar o torneio.

O jogador se machucou durante um treinamento do Aston Villa (ING) e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Manchester United, neste domingo (6), quando a equipe dele venceu o adversário, 3 a 1, em casa, pelo Campeonato Inglês.

"Eu não sei quanto tempo vai durar, mas hoje ele não pode jogar e ele não jogará até a paralisação [para a Copa do Mundo]. É uma lesão muscular", explicou o técnico do Aston Villa, Unai Emery.

Apesar de contar com prestígio junto à comissão técnica brasileira, Coutinho vinha em baixa em seu clube, amargando a reserva em alguns jogos. Por causa disso, ele nem foi convocado por Tite para os últimos amistosos antes da Copa, contra Gana e Tunísia.

Em 2018, porém, ele foi um dos destaques do Brasil no Mundial realizado a Rússia. Depois, ficou mais de um ano longe da seleção devido a uma cirurgia no joelho. Só retornou ao time canarinho em 2021.

Na era Tite à frente do Brasil, iniciada em 2016, Coutinho disputou 51 partidas.

Nesta segunda-feira (7), às 13h (de Brasília), Tite vai apresentar na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo no Qatar.

Em busca do sexto caneco mundial, o Brasil terá pela frente na primeira fase Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia pelo Grupo G, diante dos sérvios, será no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), em Lusail.

Antes de desembarcar no Qatar, a delegação brasileira vai fazer uma escala em Turim, na Itália, onde será feita parte da preparação até a Copa do Mundo. O plantel brasileiro vai ficar no centro de treinamento da Juventus entre os dias 14 e 19 de novembro.

A chegada ao Qatar está prevista também para o dia 19, e o primeiro treino no país do Mundial será no dia 20, quatro dias antes da estreia.