MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Daniel do Nascimento liderava a Maratona de Nova York, uma das principais corridas de rua do mundo, mas teve um desconforto faltando cerca de 10km para o final, desmaiou e abandonou a disputa na tarde deste domingo (6).

Danielzinho, como é conhecido, tomou a liderança da prova logo no começo, colocando uma boa vantagem para os demais corredores e tinha 2min12 de diferença para o segundo colocado, o queniano Evans Chebet.

Antes de se sentir mal, Danielzinho já tinha precisado fazer uma parada para usar um banheiro químico, quando a diferença caiu para 40 segundos. O brasileiro foi perdendo ritmo e acabou caindo na pista pouco tempo depois.

A Maratona de Nova York é conhecida por ser mais lenta em comparação com outras grandes disputas do estilo por causa as características do seu percurso. O recorde atual da prova é 2h05min06, estabelecido pelo queniano Jeoffrey Mutai em 2011.

Até o momento, apenas dois brasileiros conseguiram vencer uma Major, Ronaldo da Costa, que foi campeão em Berlim em 1998, e Marilson Gomes dos Santos, que venceu duas vezes em Nova York em 2006 e 2008.