RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um time recheado de reservas, o Flamengo perdeu para o Coritiba neste domingo (6), na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda derrota seguida depois do título da Libertadores. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior criticou a postura do adversário e do árbitro Raphael Claus, indicando que a partida ficou muito tempo parada.

"O jogo transcorria de uma maneira até o gol. Depois disso não tivemos mais jogo. Penalidade correta, mas complicou muito nossa possibilidade de reação. O jogo não fluía mais, muito tempo de bola parada, conversinha, jogava-se a bola de um lado para o outro. Quebrou a qualidade do espetáculo. Se eles fizeram o gol foi por merecimento. Poderíamos ter melhor sorte na partida por tudo que fizemos. Equipe bem postada, difícil infiltrar, mas poderíamos ter aumentado as oportunidades que tivemos se tivéssemos um jogo mais solto."

Quem voltou ao time titular foi o meio-campista Diego Ribas, que anunciou ao longo da semana que vai se aposentar do futebol ao final da temporada. O jogador não foi bem e acabou cometendo o pênalti que resultou no gol do Coritiba. Dorival exaltou o camisa 10.

"Jogadores como o Diego têm uma importância muito grande. Não só em campo como no vestiário. Isso foi um diferencial para nós ao longo dos últimos anos. Tenho que parabenizar pela bela carreira, a dignidade com que ele está finalizando. Foi um exemplo que deveria ser seguido e enaltecido por todos que gostam de ver as coisas bem feitas. O Diego é um desses caras que levam as situações com segurança, se dedicando ao máximo. Por isso a longevidade de uma carreira vitoriosa, com grandes conquistas e grandes clubes. Natural que ele acabou tomando uma posição, temos que respeitar e agradecer por tudo. Que deixe os últimos momentos para que possamos conviver com essa condição que ele levou ao longo dos anos."

Sem mais pretensões na temporada, o Flamengo ainda tem mais duas partidas pela frente. Dorival falou sobre as motivações da equipe para essa reta final. O time ainda tem um jogo com o Juventude, na quarta-feira, às 21h30, e diante do Avaí no fim de semana antes de terminar a temporada.

"Dar melhores condições a quem não teve tantas oportunidades, a finalização da carreira do Diego, que tenhamos mais dois jogos como fizemos os últimos com muita segurança do que queremos. Infelizmente foram duas derrotas, mas, por tudo que foi feito e realizado no processo, fico feliz e satisfeito de acompanhar o crescimento dessa equipe. Estão dando ótima resposta. Os resultados não vieram nas últimas partidas, mas essa temporada tem que ter muito valor. Todos jogaram com responsabilidade e determinação para dar a resposta ao torcedor", afirmou.

"Os jogos servem para isso. Independentemente do resultado, não fizemos uma má partida. Tínhamos tudo sob controle até o gol. Depois não houve mais partida. É uma pena que tenha acontecido. Mas muitos jogadores estão tendo uma oportunidade. Cada um deixa seu recado. Estamos observando bastante para ter uma certeza e segurança nas reuniões no que iremos colocar à diretoria. Assim como a opinião deles sobre o que foram os últimos jogos", completou.