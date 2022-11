SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Acabou o sofrimento! Após dois anos seguidos na Série B, o Vasco está de volta à elite do Campeonato Brasileiro. A confirmação do acesso veio com vitória sobre o Ituano por 1 a 0 no Estádio Novelli Júnior, neste domingo (6). O único gol do jogo foi marcado por Nenê, de pênalti.

Com o triunfo, o Vasco chegou a 62 pontos e terminou a Série B na quarta posição. O Ituano, com 56 pontos, foi ultrapassado pelo Sampaio Corrêa na última rodada e terminou a competição em sexto lugar.

Aos três minutos de jogo, Raniel disputou a bola com Jefferson Paulino e Gabriel Pec bateu para o gol na sobra. Lucas Costa evitou o gol com a mão e foi expulso. Na cobrança de pênalti, Nenê deslocou o goleiro e marcou o gol do acesso.

Depois do gol, o Vasco não conseguiu se impor na partida e jogou no contra-ataque, sendo pressionado pela equipe da casa. O grande herói da noite foi o goleiro Thiago Rodrigues, que evitou o empate do Ituano em pelo menos três chances claras.

Apesar do nervosismo nos minutos iniciais, o Vasco conseguiu um pênalti aos três minutos, abriu o placar e ficou com um homem a mais. Mesmo assim, a equipe carioca não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e chegou a ser pressionado em alguns momentos.

No início do segundo tempo, a postura do Vasco não mudou. A melhor chance da equipe foi em um contra-ataque puxado e finalizado por Gabriel Pec - para grande defesa de Jefferson Paulino. Curiosamente, a partir da expulsão de Andrey - e de uma série de alterações de Jorginho, o Vasco equilibrou as ações e administrou a vitória.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi muito bem na partida. No início do jogo, ele controlou os ânimos dos jogadores, que entraram muito agitados. Aos três minutos, ele foi bem ao expulsar Lucas Dias, que evitou um gol de Gabriel Pec com a mão. Ele não precisou ir ao VAR para revisar o lance.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro mostrou que estava atento e próximo às jogadas ao flagrar - e punir com cartão amarelo - uma simulação de pênalti de Raniel.

No segundo tempo, mais uma vez sem demora e sem consultar o vídeo, Wilton Pereira Sampaio acertou ao expulsar Andrey por uma entrada perigosa no adversário.

Momento decisivo

O Vasco fez 1 a 0 logo aos cinco minutos, mas não foi bem ao administrar a vantagem e possibilitou várias chances ao Ituano. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Aylon subiu sozinho na grande área e cabeceou bonito. Thiago Rodrigues fez uma linda defesa e evitou o empate.

Ainda mal na partida no início do segundo tempo, o Vasco contou com Thiago Rodrigues em outra intervenção providencial aos nove minutos, em chute cara a cara de Gabriel Barros, para manter a vantagem.

STJD ainda pode mexer com classificação

Na próxima quarta-feira (9), um julgamento no STJD pode mexer com a posição final do Vasco na tabela da Série B.

O julgamento envolve Sport e Vasco, por conta da confusão na partida entre as equipes na 35ª rodada - que terminou empatada em 1 a 1 -, na Ilha do Retiro, no dia 16 de outubro.

O Sport foi denunciado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e outros dois do Regulamento Geral de Competições da CBF, após a torcida invadir o gramado e pode ser punido com perdas de mando de campo e também com a perda do ponto conquistado no jogo - o que daria mais dois pontos ao Vasco.

*

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0x1 VASCCO

Data: 06/11/2022

Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (BRA)

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Gabriel Pec, Raniel, Andrey, Alex Teixeira (VAS)

Cartão vermelho: Lucas Costa (ITU); Andrey (VAS)

Gol: Nenê, do Vasco, aos 5 minutos do primeiro tempo

ITUANO

Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo (Gerson Magrão) e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Pereira, Caíque (Kaio) e Lucas Siqueira; Gabriel Barros, Léo Ceará (Brenner) e Aylon (Vinícius Jaú). Técnico: Carlos Pimentel

VASCO

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Luiz Henrique (Zé Gabriel); Yuri Lara (Erick), Andrey Santos, Figueiredo, Nenê (Zé Vitor) e Gabriel Pec (Marlon Gomes); Raniel (Fábio Gomes). Técnico: Jorginho