SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois tempos distintos, o já campeão brasileiro Palmeiras saiu atrás no placar contra o Cuiabá, na arena Pantanal, neste domingo (6), mas reagiu e garantiu o empate por 1 a 1. O gol dos donos da casa saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo, marcado por Jonathan Cafú. A reação alviverde veio no segundo tempo com Flaco López, aos 30 minutos, mas não foi suficiente para virar a partida.

De bom, a manutenção da invencibilidade palmeirense, que agora é de 21 jogos sem derrota. E o fato de o time não ter desistido em nenhum momento. O Cuiabá segue na briga para escapar da zona de rebaixamento. Com o ponto somado, foi a 38 no campeonato. Na 16ª colocação, abriu quatro pontos de vantagem para o Atlético-GO, primeiro time do Z4.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (9), no Allianz Parque, diante do América-MG. Já o Cuiabá joga na quinta-feira (10), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Precisando da vitória para se afastar do Z4, o Cuiabá saiu para o jogo logo no início. Deyverson obrigou Weverton a grande defesa. Depois de uma pressão, André Luiz fez boa jogada e cruzou. A bola sobrou limpa para Jonathan Cafú empurrar para as redes e abrir o placar aos 5 minutos do primeiro tempo.

Antes dos 20 minutos, os donos da casa voltaram a ameaçar em cabeçada de Joaquim. O goleiro palmeirense mais uma vez evitou o gol.

A baixa concentração do Palmeiras, mais os desfalques de Zé Rafael e Gustavo Scarpa, fazia com que o campeão brasileiro tivesse dificuldade para criar chances de gol. Com a vantagem no placar, o Cuiabá ficou em situação confortável e passou a explorar os contra-ataques, em especial nas costas de Vanderlan. Jonathan Cafú atacava os espaços deixados pelo lateral esquerdo.

Na parte final do primeiro tempo, o Palmeiras aumentou a intensidade e passou a controlar mais a partida. Walter fez boas defesas em chutes de López e Atuesta.

O segundo tempo começou animado. Com menos de 2 minutos, Camilo quase ampliou para os donos da casa. A resposta do Palmeiras foi imediata. Atuesta apareceu na área e chutou colocado no ângulo, mas Walter espalmou em mais uma grande defesa.

O Verdão voltou mais ligado para a etapa final e foi empurrando o Cuiabá para trás. Em mais uma ótima intervenção, Walter impediu López de empatar a partida. Abel Ferreira lançou o time ainda mais ao ataque, colocando Rafael Navarro e Merentiel, formando um trio de centroavantes.

A estratégia deu certo. Walter, que era o grande destaque do jogo, bateu roupa após cruzamento de Gabriel Menino, a bola sobrou e López tocou para o gol para empatar o jogo aos 30 minutos do segundo tempo.

O Verdão seguiu em cima em busca da virada, mas o Cuiabá conseguiu se segurar e manter o ponto conquistado, importante na briga contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 PALMEIRAS

Motivo: Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Data: 6 de novembro

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Marllon e André Luis (Cuiabá)

Gols: Jonathan Cafú (CUI), aos 5 minutos do primeiro tempo, e Flaco López (PAL), aos 30 minutos do segundo tempo.

CUIABÁ

Walter; Joaquim, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Rafael Gava (Denílson) e Pepê (Camilo); Jonathan Cafú (João Lucas), André Luís e Deyverson. Técnico: António Oliveira

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Jorge); Danilo (Gabriel Menino), Atuesta e Bruno Tabata (Merentiel); Dudu (Rafael Navarro), Flaco López e Rony. Técnico: Abel Ferreira