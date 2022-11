SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o CRB por 2 a 1, neste domingo (6), e garantiu o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2023. A partida aconteceu no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela última rodada da Série B.

Os gols do Bahia foram marcados por Daniel e Lucas Mugni. O CRB descontou com Emerson Negueba.

O Bahia chegou aos 62 pontos e terminou o torneio na 3ª posição. O clube alagoano, que tem 50, ficou na 11ª colocação da tabela.

O baianos tomaram a iniciativa e teveram as melhores oportunidades. Aos 11?, Caio Vidal invadiu a área do CRB e passou para Daniel, que finalizou na rede pelo lado de fora. No lance seguinte, Caio Vidal apareceu outra vez e ficou cara a cara com Vitor Caetano, mas chutou em cima do goleiro. O CRB respondeu com Fabinho, que finalizou cruzado de fora da área e assustou Matheus Claus.

Aos 25 minutos, Daniel mandou um chute de primeira no canto esquerdo do gol e abriu o placar para o Bahia. O CRB buscou o empate só no início do segundo tempo. Aos 5 minutos, Aselmo Ramon ajeitou para Emerson Negueba, que bateu de primeira da entrada da área e contou com falha de Mateus Claus para igualar o placar.

O gol da vitória saiu aos 34 minutos a partir de pênalti marcado em cima de Vitor Jacaré, que fora derrubado por Anselmo Ramon dentro da área. Lucas Mugni bateu forte e converteu a cobrança. Bahia 2 a 1 e conseguiu o retorno a Série A. O CRB ainda teve o zagueiro Diego Ivo e o atacante Anselmo Ramon expulsos.

FICHA TÉCNICA

CRB 1x22 BAHIA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data e hora: 06/11/2022 - 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (ambos SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Daniel, do Bahia, aos 25 minutos do primeiro tempo; Emerson Negueba, do CRB, aos 5 minutos do segundo tempo; e Lucas Mugni, do Bahia, aos 32 minutos do segundo tempo.

CRB

Vitor Caetano, Reginaldo, Wellington Carvalho, Matheus Mega e Guilherme Lopes; Yago, Juninho Valoura e Bruninho; Maycon Douglas, Gabriel Conceição e Emerson Negueba. Técnico: Daniel Barboza

BAHIA

Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Davó e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca