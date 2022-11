SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao som de Rihanna, Rebeca Andrade foi às redes sociais exibir suas medalhas no Mundial de Ginástica, que foi disputado em Liverpool entre o final de outubro e o começo de novembro. A ginasta brasileira atendeu a um pedido da torcida e fez uma dancinha com as duas conquistas que teve na Inglaterra.

A música escolhida por Rebeca para a coreografia com as medalhas foi "Pon de Replay". Na legenda, a ginasta escreveu: "Foi aqui que pediram dancinha com as medalhas?! Obrigada a todos pela torcida!".

A publicação contou com comentários de organizações grandes do esporte e com personalidades de outras modalidades. A conta oficial das Olimpíadas definiu a brasileira como "a maioral", enquanto a Confederação Brasileira de Ginástica se referiu a Rebeca como "diva". Gabi Guimarães, capitã da seleção feminina de vôlei, chamou a ginasta de "maravilhosa".

Durante o Mundial, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no individual geral e o bronze no solo. Ela também disputou a final das barras assimétricas e da trave, mas acabou ficando na última posição em ambos os aparelhos por ter caído na apresentação de cada um.