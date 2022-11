SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira já tem os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Para ser campeão, porém, o Brasil terá de quebrar uma escrita. Sempre que levantou a taça do Mundial, a seleção brasileira tinha no elenco ao menos um jogador do São Paulo.

O clube tricolor, ao lado do Palmeiras, são os únicos clubes com atletas campeões em todas as oportunidades, em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Ao todo, o São Paulo já teve 46 atletas convocados pelo Brasil para as Copas. Desses, 13 venceram o torneio.

O Brasil está no grupo G e estreia no Mundial no dia 24 deste mês, contra a Sérvia, às 16h. A segunda partida, contra a Suíça, dia 28, às 13h. A seleção comandada por Tite fecha sua participação na primeira fase no dia 2 de dezembro, contra Camarões, às 16h.

Se não tem nenhum jogador convocado para a seleção brasileira, o São Paulo vive a expectativa de ter Robert Arboleda convocado. Depois de uma recuperação surpreendente, o zagueiro está na lista do Equador que fará um amistoso contra o Iraque, no dia 12 deste mês, na Espanha.

Os campeões do São Paulo

1958 - Dino Sani, Mauro e De Sordi

1962 - Bellini e Jurandir

1970 - Gerson

1994 - Zetti, Cafu, Leonardo e Muller

2002 - Rogério Ceni, Belleti e Kaká