RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo estará representado na Copa do Mundo do Qatar. Nesta segunda-feira (7), o técnico Tite convocou Everton Ribeiro e Pedro para o Mundial. Os dois, destaques do clube rubro-negro na temporada, vão disputar a competição pela primeira vez na carreira. O Brasil estreia no dia 24, diante da Sérvia.

A expectativa era alta para os dois. No caso de Ribeiro, a concorrência com Philippe Coutinho, fora por lesão, quase custou a ele a chance de estar no Qatar. Já Pedro conseguiu a vaga praticamente aos 45 do segundo tempo. Entrou na convocação para os últimos amistosos da seleção e carimbou a vaga depois de um 2022 mágico.

Justamente pensando no Mundial, a dupla foi poupada no Fla. Nenhum deles viajou para o jogo diante do Coritiba para evitar mais desgaste físico a essa altura da temporada. Com o time campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Dorival Jr não quer que os dois corram riscos.

Everton Ribeiro chegou a ver distante o sonho da convocação para a Copa do Mundo. Depois de um período mágico pelo Flamengo, a queda de rendimento acabou tirando ele até das listas de Tite. Mesmo quando era contestado, o jogador continuava aparecendo, até que parou de ser chamado.

Depois de ir para os jogos contra Equador (empate por 1 a 1) e Paraguai (vitória por 4 a 0) no início do ano, Everton ficou fora de duas convocações. Para superar o momento ruim, contou com ajuda de uma psicóloga para voltar a focar no mais importante. No total, ele soma 21 jogos e três gols.

Voltar à seleção era uma questão de cumprir a promessa feita ao filho, Antonio, nascido em agosto de 2020. Ribeiro admitiu que não houve lesão ou qualquer problema físico que o atrapalhassem na fase ruim da carreira. A chegada de Dorival Júnior ao Flamengo, porém, foi a virada de chave.

Destaque nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, Everton Ribeiro deu os passes para o gol de Pedro contra o Corinthians e de Gabigol na vitória sobre o Athletico-PR.

Pedro foi um dos nomes mais "cobrados" ao técnico Tite nos últimos tempos. Principal nome do Flamengo em 2022, o atacante assumiu o protagonismo ao entrar ao lado de Gabigol. Em 59 partidas na temporada, marcou 29 gols e deu sete assistências, sendo o mais decisivo de um time estrelado.

Essa é a penas a quarta convocação de Pedro para a seleção principal. Na primeira, ele foi cortado por lesão. Na segunda, teve só 22 minutos. Na terceira, entrou em campo por 45 e deixou a marca dele na goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia no último jogo antes da Copa.

GABIGOL FORA

Quem ainda vivia uma expectativa, ainda que remota, era Gabigol. O herói do Flamengo no título da Libertadores já não vinha sendo convocado nos últimos amistosos, mas, por conta do protagonismo, seguia sendo cotado. No fim, ficou fora da lista final de Tite.

A última partida de Gabigol com a camisa da seleção foi em 27 de janeiro deste ano, quando entrou no final da partida contra o Equador. No total, tem 18 jogos e cinco gols.