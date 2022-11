SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como esperado, o goleiro Weverton, no Palmeiras desde 2018, será o representante do clube na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo deste ano, no Qatar. O goleiro é o 20º jogador do Palmeiras a representar o Brasil em uma Copa.

O camisa 21 do clube alviverde é um dos três goleiros convocados por Tite para a competição, junto com Alisson, do Liverpool (ENG) e Ederson, do também inglês Manchester City.

Weverton, Pedro e Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, são os únicos dentre os 26 jogadores convocados que atuam em clubes brasileiros.

O Palmeiras parabenizou Weverton em suas redes sociais.

Em sua quinta temporada no clube alviverde, ele foi titular nas oito conquistas que o Palmeiras teve desde sua chegada: Libertadores de 2020 e 2021; Brasileiros de 2018 e 2022, Copa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana de 2022, e nos Paulistas de 2020 e 2022.

Com a seleção, Weverton foi campeão olímpico no Rio, em 2016, quando ainda jogava pelo Athletico-PR. Já como atleta do Palmeiras, foi vice-campeão na Copa América de 2021, no Brasil.

Para os supersticiosos, a convocação de Weverton pode ser vista como um bom presságio, já que o Brasil nunca conquistou uma Copa do Mundo sem que houvesse ao menos um jogador do Palmeiras entre os convocados.