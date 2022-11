SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da lista com os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo do Qatar, a CBF divulgou na tarde desta segunda-feira (7) a numeração que os jogadores utilizarão no Mundial.

Sem surpresas, Neymar seguirá utilizando a camisa 10 da seleção. Richarlison, atacante do Tottenham, herdou a camisa 9 consagrada por Ronaldo Fenômeno na última Copa conquistada pelo Brasil em 2002.

Os convocados se apresentarão na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália ?onde a seleção permanecerá até o dia 19, quando segue viagem para o Qatar.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Os outros adversários do Grupo G são a Suíça e Camarões.

Veja a lista com a numeração das camisas:

1. Alisson

2. Danilo

3. T. Silva

4. Marquinhos

5. Casemiro

6. Alex Sandro

7. Paquetá

8. Fred

9. Richarlison

10. Neymar

11. Raphinha

12. Weverton

13. Dani Alves

14. Militão

15. Fabinho

16. Alex Telles

17. Bruno Guimarães

18. Antony

19. Gabriel Jesus

20. Vini Jr.

21. Rodrygo

22. Bremer

23. Ederson

24. Martinelli

25. Pedro

26. Everton Ribeiro