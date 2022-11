SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite, da seleção brasileira, divulgou nesta segunda-feira (7) os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo do Qatar. O álbum do Mundial, produzido pela Panini, trouxe 18 nomes entre as figurinhas e apenas um deles não estará na competição: o meia Philippe Coutinho, do Aston Villa.

Todos as outras figurinhas do álbum estarão no Oriente Médio: Alisson, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Gabriel Jesus, Neymar Jr, Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior foram convocados.

Werverton (Palmeiras), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Bruno Guimarães (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo) e Rodrygo (Real Madrid) são os outros nomes da convocação, e devem receber figurinhas da Panini após a confirmação de todos os nomes convocados.

Coutinho sofreu uma lesão muscular e não iria se recuperar a tempo da Copa do Mundo 2022.

O UOL Esporte apurou que o médico Rodrigo Lasmar recebeu informações de que realmente Coutinho não ficará recuperado até a data de apresentação. Independentemente do prazo final de cura da lesão, o cenário já torna inviável a presença dele na lista de Tite para o Qatar.

O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de novembro, enfrentando a Sérvia, mas se apresenta já no dia 14, em Turim, na Itália.