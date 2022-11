SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo do Qatar 2022 com a seleção brasileira. O atacante do Arsenal (Inglaterra) que esteve com o treinador na Rússia, em 2018, afirmou que sofreu por suas atuações no último mundial.

Segundo jogador revelado pelo Palmeiras, não foram as críticas que recebeu de fora que pesaram, mas sim uma avaliação interna. O posicionamento muitas vezes defensivo do atacante foi desaprovado pelo público em geral.

"Em um curto período de dois ou três meses, eu, comigo mesmo, nada que veio de fora... Eu comigo mesmo sofri bastante pós-Copa de 2018. Não sou robô. Não por críticas ou elogios, não rebato crítica ou elogio e sigo na minha trabalhando em silêncio. Quero sempre melhorar e vou acertar ou errar, não sou perfeito. Erro, levanto e tento acertar de novo. Tive período difícil pós-Copa, mas depois voltei a ser o Gabriel de novo, aos poucos fui sorrindo e voltando a jogar meu futebol, fazendo o que eu amo fazer", afirmou Jesus em entrevista na live do Casimiro, na Twitch.

O posicionamento de Gabriel Jesus já foi um problema, mas atualmente é visto como solução. Normalmente ponta no Manchester City de Guardiola, o atacante é centroavante no Arsenal, onde assumiu maior responsabilidade.

"Eu me considero abençoado por Deus por poder jogar em duas ou três posições na frente: centroavante, segundo e beiradas. Uma ou outra eu faço melhor, claro. Hoje voltei a ser apenas 9, mas dentro do jogo eu me encaixo no Arsenal caindo pelas pontas, com Martinelli ou Saka caindo pelo meio. Fico mais numa posição de 9, onde comecei na seleção e no Palmeiras. No Palmeiras comecei como ponta e depois virei 9, fui muito ponta no City também. Agradeço a Deus todos os dias por essa virtude porque só agrega", avaliou.

"Estou num Arsenal com responsabilidade de ser um dos mais velhos e experientes, eu com 25 anos falando isso [risos]. São muitos jovens de 19, 20, 21 e 22 anos. Tenho outra responsabilidade e isso me ajuda bastante", concluiu.

Gabriel Jesus tem cinco gols e seis assistências em 18 jogos nesta temporada. O Arsenal lidera a Premier League.