SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Weverton nunca havia assistido uma convocação da seleção brasileira, mas foi obrigado a quebrar a 'tradição' nesta segunda-feira (7). Ao chegar em casa, o jogador do Palmeiras se deparou com uma surpresa organizada pela esposa Jaqueline: familiares de perto e de longe que vieram para acompanhar a coletiva do técnico Tite.

Com todos por perto e na expectativa pela convocação do goleiro, Weverton teve que acompanhar a convocação para a Copa do Mundo do Qatar 2022. E deu certo.

"É um momento que passa um filme na sua cabeça, toda jornada, trajetória. Minha esposa foi muito feliz no que ela fez pra mim. Sou muito família. Foi uma surpresa, cheguei em casa e estava cheia de familiares de Curitiba, do Acre... Foi um momento de muita emoção. Confesso que nunca vi nenhuma convocação minha porque fico muito nervoso. Dessa vez fui obrigado por estar com eles. Poder chorar com eles e receber esse carinho foi muito bom", disse o goleiro em entrevista ao canal ESPN.

O jogador do Palmeiras é atualmente considerado o terceiro goleiro do time de Tite, atrás do titular Alisson, do Liverpool (Inglaterra), e do reserva Ederson, do Manchester City (Inglaterra) ?ambos são presença frequente no prêmio da Fifa para os melhores goleiro da temporada. Para Weverton, seus concorrentes estão entre os melhores da posição no mundo.

"Estou muito bem, vivendo um grande momento da minha carreira. A seleção tem três grandes goleiros, três dos melhores do mundo, sabemos que tem outros goleiros dentro do Brasil que poderiam defender a seleção também. Quero dar minha contribuição da melhor forma possível, seja jogando ou em treinamento. Todo mundo que está lá quer jogar, mas o Tite tem que escolher 11 e quem não jogar tem que continuar fazendo o melhor. Se pintar a oportunidade, é fazer o melhor e representar bem o país", afirmou.

Ao contrário do que aconteceu em outros ciclos de Copa do Mundo, Tite deu oportunidade aos três principais goleiros. Alisson foi quem mais jogou, mas Ederson também atuou bastante e até Weverton foi titular em seis partidas.

Em entrevista ao UOL Esporte, o goleiro contou sua história e revelou que todo fim de ano vai ao Acre e treina no mesmo campinho de barro em que começou a carreira para que nunca esqueça de onde veio.