SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pedro, do Flamengo, realizou um "sonho de criança" ao ser convocado pele técnico Tite para a Copa do Mundo do Qatar. Em entrevista à TV Fla após a leitura da lista pelo técnico da seleção brasileira, nesta segunda-feira (7), o centroavante celebrou a convocação e agradeceu ao técnico Dorival Jr.

"Está sendo um dia muito especial, onde eu realizo um sonho de criança, que é ir para a Copa do Mundo. Ainda estou comemorando. Não caiu a ficha. É o momento que tu olha para trás, vê o que passou. Eu sempre acreditei no meu potencial, que poderia voltar à seleção brasileira. Graças a Deus hoje eu consegui. Esse dia ficará marcado para o resto da minha vida. E agora é focar na Copa porque a gente quer trazer o hexa", afirmou Pedro, que aproveitou a convocação para pedir a namorada em casamento.

"Acredito que foi um ano onde eu realizei sonhos de criança. Conquistei títulos pelo time do coração e também ir para a Copa do Mundo. Agora é desfrutar, continuar evoluindo para chegar bem nessa Copa do Mundo.", completou o atacante.

Pedro fez questão de "dividir" a convocação com o técnico Dorival Jr, do Flamengo, responsável por colocar o camisa 21 no time titular e, consequentemente, ajudá-lo a conquistar uma vaga na lista de Tite.

"Essa convocação coroa um trabalho bem feito por todos. O professor Dorival chegou, me deu muita confiança, falou que queria me colocar para jogar, que sabia que eu era titular em qualquer clube do Brasil e se eu jogasse eu poderia ir para a seleção brasileira. Ele falou e também fez, então foi muito importante para mim", iniciou Pedro.

"Tenho que agradecer ao Dorival e a toda a comissão técnica que tirou o melhor de cada jogador. Essa volta por cima foi muito mérito do professor Dorival. Foi um ano que ele ajudou muito o Flamengo e tirou o melhor de cada jogador. Também compartilho essa convocação com os meus companheiros", seguiu o centroavante.

Pedro terá a companhia de outro rubro-negro durante a campanha da seleção brasileira no Qatar, já que o meio-campista Éverton Ribeiro também foi chamado.

"Muita felicidade poder ir para seleção e ainda com o Everton Ribeiro. Antes eu não conhecia muito ele, de proximidade, mas quando cheguei no Flamengo ele me recebeu muito bem, me levou para a resenha com ele, para estar junto com a família dele. Foi um cara muito importante. Espero que nós possamos ir bem lá", disse o centroavante.