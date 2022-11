SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futebol ficará hospedada no luxuoso The Westin Doha Hotel & Spa, no centro de Doha,no Qatar, durante a Copa do Mundo 2022, que ocorre de 21 de novembro a 18 de dezembro. A delegação desembarca no país dois dias antes do início do maior campeonato de futebol do mundo.

O hotel cinco estrelas escolhido pela seleção é um spa e resort de luxo, que fica a 20 minutos do aeroporto, tem piscina com ondas, praia artificial, boate, centro de convenções e 264 quartos ?200 deles foram reservados para delegação brasileira que ficará ala exclusiva sem acesso dos outros hóspedes.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ao divulgar as sedes escolhidas, justificou que o hotel oferece privacidade e praticidade na logística da equipe, como a proximidade do estádio que será o centro de treinamento da seleção durante o torneio. Cada jogador terá um quarto exclusivo e as diárias no hotel podem chegar a custar até R$ 14 mil, dependendo do tamanho e luxo de cada acomodação.