SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Vitor Belfort, ex-campeão do UFC e apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), compartilhou em suas redes sociais uma publicação com uma notícia falsa afirmando que um general das Forças Armadas chamado "Benjamin Arrola" pediu ao TSE uma explicação sobre as eleições ? onde Bolsonaro saiu derrotado para o Luis Inácio Lula da Silva (PT).

"O General Benjamin Arrola das Forças Armadas declarou que o exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças armadas já estão apostos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente", diz o texto que Belfort compartilhou em seu Instagram.

Além disso, o lutador que migrou para o boxe ainda abriu uma enquete questionando aos seus seguidores se eles acreditavam em corrupção nas urnas durante as eleições.

"Benjamin Arrola" é um nome fictício utilizado por pessoas que querem fazer outros cometerem gafes, alguns narradores já sofreram com isso.

Morando nos Estados Unidos há anos, Belfort fez campanha forte para Bolsonaro durante o período presidencial em suas redes sociais.

No dia 19 de novembro, Belfort volta aos ringues para enfrentar o pugilista americano Hasim Rahman Jr. de 31 anos -ele tem 12 vitórias e uma derrota na carreira.