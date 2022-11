SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confirmado na Sul-Americana, mas ainda buscando uma chance de disputar a Libertadores, o Fortaleza recebe nesta quarta-feira o Red Bull Bragantino pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor é o 11º colocado, com 49 pontos, a três da zona de classificação para a fase preliminar da competição continental.

Um pouco mais atrás na tabela, o Red Bull Bragantino é o 14º colocado, com 44 pontos. Livre do rebaixamento, a equipe ainda não se firmou matematicamente na Sul-Americana, e continua na disputa para confirmar a vaga.

Às vésperas do jogo contra a equipe cearense, o time alvinegro tem 11 desfalques: Kevin, Arthur, Aderlan e Raul estão suspensos por três amarelos; Hyoran, Jan Hurtado e Helinho se lesionaram e além disso Praxedes, Léo Ortiz, Eric Ramires e Andrés Hurtado seguem no departamento médico. Sem uma grande quantidade de peças importantes no elenco, o técnico Maurício Barbieri deve optar por entrar em campo com: Cleiton; Dija, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Miguel; Sorriso, Carlos Eduardo e Popó.

Do outro lado, o time do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda também terá uma ausência de peso no confronto: o meia Lucas Crispim se recupera de lesão. A equipe deve entrar em campo com Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Otero; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

Em todos os confrontos entre os dois times, a partida nunca terminou em um empate. O Fortaleza venceu quatro em dez partidas, e o Red Bull Bragantino levou a melhor seis vezes.

Após o encontro no Castelão, o Fortaleza viaja para o litoral paulista, onde enfrenta o Santos, time que também busca vaga na Libertadores, no último confronto da temporada, neste domingo (13). O Red Bull bragantino volta para casa onde receberá o terceiro colocado Fluminense, no Nabi Abi Chedid, no mesmo dia.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Premiere