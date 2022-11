SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão confirmado há duas rodadas, em goleada de 4 a o sobre o Fortaleza, o Palmeiras finalmente levantará a taça nesta quarta (9), diante do América-MG, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube soma 78 pontos, sofrendo só duas derrotas ao longo da competição.

O time hendecacampeão encontrará do outro lado um América-MG motivado para buscar a vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores. O time mineiro é o sétimo colocado, com 52 pontos, dois atrás do sexto colocado Athletico-PR. Uma vitória no Allianz e um tropeço da equipe paranaense, que joga no mesmo dia e horário contra o Atlético-GO, colocaria a equipe de Minas na zona de classificação direta ao campeonato, sem necessidade de disputar as fases preliminares.

Para conseguir o triunfo na casa do campeão, o América-MG terá quase o elenco principal inteiro à disposição do treinador Vagner Mancini. O único desfalque é o meia Emmanuel Martínez, que se recupera de lesão. O time deve entrar em campo com: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Conti, Édere Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Do lado do Palmeiras, Abel Ferreira terá o retorno da sensação Endrick, poupado no último jogo.

Piqueréz e Scarpa, recuperados de lesão, também voltam. Com isso, uma provável equipe titular tem Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick.

O atacante Dudu, que atingirá a marca de 400 jogos pelo clube alviverde nesta quarta-feira, falou sobre a partida ao portal do time. "Jogo difícil, o time deles está brigando para ir para a Libertadores. É um time que está fazendo um grande segundo turno, conseguiu uma boa vitória fora de casa. Esperamos que amanhã possamos fazer um bom jogo, sabemos que a festa é só depois do jogo", afirmou.

O camisa 7 quer atingir uma marca pessoal importante: entrar em campo nas 38 rodadas do clube alviverde na competição. O UOL Esporte apurou com fontes do clube que a tendência é que uma boa parte do elenco seja dispensada após a partida contra o rival mineiro nesta quarta, e nem viaje para o Sul do País. Mas Dudu não desejaria estar nesse grupo.

O camisa 7 não teve de cumprir nenhuma suspensão no Brasileiro e recebeu apenas dois cartões amarelos no campeonato inteiro ?contra o Coritiba, em 12 de junho; e diante do Atlético-MG, em 29 de setembro. O ponta também não perdeu nenhum jogo do nacional devido a lesões.

Após a festa do título no Allianz Parque, o Palmeiras viaja até Porto Alegre (RS), onde encerra a temporada contra o Inter no domingo (13). No mesmo dia, o América-MG recebe o Atlético-GO, que ainda luta contra o rebaixamento, em Minas Gerais.

Estádio: Allianz Parque (São Paulo, SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: TV Globo e Premiere