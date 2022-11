RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A nova geração do Flamengo está aproveitando a reta final da temporada para aparecer e se firmar. Mas o período de jogos sem pretensões também é importante pelas despedidas. Uma delas é a de Diego Ribas, meio-campista importante na história do clube, mas que finaliza a carreira de maneira conturbada.

Diego acabou sendo o vilão do Flamengo na derrota para o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, ao fazer o pênalti que resultou no gol. O jogador já tinha ido mal antes disso, errando o que tentou, e acabou sendo substituído. Nesta semana, o camisa 10 anunciou que vai se aposentar do futebol ao final do ano, quando termina também o contrato com o time rubro-negro. Diego ainda terá mais duas partidas, começando nesta quarta-feira (9), quando enfrenta o já rebaixado Juventude, às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O meio-campista encerra a temporada diante do Avaí, no domingo (13).

Em uma das temporadas com menor número de jogos na carreira, Diego fez 35 partidas, somente 15 como titular, e marcou dois gols. Símbolo do início do período de estrelas do Flamengo, o jogador chegou em 2016, quando o projeto ainda era muito inicial. Foi recebido com o primeiro "AeroFla", evidenciando a empolgação da torcida pelo novo momento.

Ao final dessa intensa relação e com 12 títulos no currículo desde que desembarcou na Gávea, Diego ficou a uma taça de igualar Zico e Júnior, dois dos maiores nomes da história do Flamengo. Nos últimos momentos do contrato, assumiu um papel muito mais importante dentro do vestiário do que fora dele. Perdendo espaço, também não conseguiu ir bem quando acionado ao longo de 2022.

"Jogadores como o Diego têm uma importância muito grande. Não só em campo como no vestiário. Isso foi um diferencial para nós ao longo dos últimos anos. Tenho que parabenizar pela bela carreira, a dignidade com que ele está finalizando. Foi um exemplo que deveria ser seguido e enaltecido por todos que gostam de ver as coisas bem feitas", exaltou Dorival Jr.

"O Diego é um desses caras que levam as situações com segurança, se dedicando ao máximo. Por isso a longevidade de uma carreira vitoriosa, com grandes conquistas e grandes clubes. Natural que ele acabou tomando uma posição, temos que respeitar e agradecer por tudo. Que deixe os últimos momentos para que possamos conviver com essa condição que ele levou ao longo dos anos", completou.

ESCALAÇÕES

Nesta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior deve ir a campo novamente com um time alternativo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio continuam no departamento médico, enquanto o lateral Varela, recuperado de lesão muscular na coxa, é dúvida. Marinho é desfalque por suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Hugo; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Arturo Vidal e João Gomes; Cebolinha, Matheuzinho e Matheus França.

O Juventude, por sua vez, será desfalcado por Moraes e Vitor Gabriel, suspensos, além de Paulo Miranda, Élton e Bruno Nazário, todos no departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Thalisson volta de suspensão.

O técnico Celso Roth também pode fazer mais alterações no time, dando chances a jogadores que podem ser mais utilizados na próxima temporada, conforme noticiado pelo portal ge. Uma possível escalação inicial do time gaúcho tem: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares (Dudu); Yuri Lima, Jean Irmer, Jadson e Chico; Felipe Pires (Capixaba) e Guilherme Parede

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Globo e Premiere