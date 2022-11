SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador do Villareal (ESP) e da seleção argentina, Giovani Lo Celso, precisará passar por uma cirurgia na coxa direita e não poderá participar da Copa do Mundo 2022, que começa no dia 20.

Segundo informações do 'Olé!', o volante chegou a fazer alguns tratamentos na tentativa de não realizar a cirurgia e participar do Mundial. No entanto, após ser submetido a exames de imagem, constatou-se que ela será necessária.

Na busca por alternativas, o jogador chegou a ser pressionado pelo Tottenham e pelo Viilareal (clube onde está emprestado pelo time inglês) para que operasse de imediato. Decidido, deixou que poderia até deixar de receber ao longo deste período afastado. Tudo para conseguir ir à Copa.

Na matéria do jornal argentino, Lo Celso é descrito como um atleta que não tem substituto com as mesmas características, além de ser muito querido por todo o grupo.

Sem poder contar com Lo Celso, o técnico Lionel Scaloni, da Argentina, deve colocar Exequiel Palacios no seu lugar. A seleção do nosso país vizinho está no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polônia.