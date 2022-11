SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Avaí recebe na noite desta quarta-feira (9) o Ceará, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe da casa é a 19ª colocada com 29 pontos e já está matematicamente rebaixada. A equipe visitante, entretanto, ainda tem chances de permanência na A. O time cearense é o 18º colocad,o com 34 pontos e precisa de duas vitórias e combinação de resultados de outros confrontos para permanecer na série A.

Para o confronto na Ressacada, o time alvinegro terá alguns desfalques: Michel Macedo, Diego Rigonato, Lucas Ribeiro, Messias e Matheus Peixoto se recuperam de lesão. Zé Roberto está suspenso. Por outro lado, o elenco poderá contar com Mendoza, recuperado de lesão, e Cléber, que volta de suspensão. Uma provável escalação da equipe treinada por Juca Antonello tem: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Vina; Lima, Erick e Jô.

Do outro lado, o Avaí se prepara para a próxima temporada na série B. Muitos dos jogadores do elenco não devem renovar com o clube no próximo ano. Com Bissoli à disposição após ter cumprido suspensão, o treinador interino Fabrício Bento deve ir a campo com: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Eduardo; Renato, Bissoli (Pablo Dyego) e Rômulo.

Após o duelo, o time de Florianópolis encerra sua participação na série A contra o Flamengo no Maracanã, no domingo (13). O Ceará, que saberá ao fim desta rodada se segue vivo ou não pela permanência na competição, volta para casa onde recebe Juventude no Castelão, no mesmo dia.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: Às 19h00 (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Premiere