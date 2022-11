PJF - Corrida da Fogueira

A Corrida da Fogueira, a mais tradicional de Juiz de Fora, está marcada para a noite do dia 19 de novembro. Os atletas vão percorrer 7km de corrida e 3,5 km de caminhada para todas as categorias. As inscrições vão até o dia 13 de novembro e podem ser feitas no link, além dos postos físicos na Loja Terrabike, localizada na Rua Roberto de Barros, 200, no Centro; e no Santa Cruz Shopping, no 1º Piso (Balcão de Informações). A largada será na Praça do Bairro Bom Pastor, às 19h.

O Kit de participação será entregue no 2º Piso do Santa Cruz Shopping, localizado na Rua Jarbas de Lery Santos, 1655, no Centro, no dia 18 de novembro, de 10h às 17h, e no dia 19, de 10h às 14h. O kit é composto por uma camisa 100% poliamida, medalha, número do peito, copo ecológico, meia e sacola ecológica. Antes da corrida principal acontecerá a “Fogueirinha”, com horário marcado para às 16h, no mesmo local, para as crianças. O regulamento da corrida pode ser conferido em anexoPremiação

Troféu para os cinco primeiros colocados Gerais na Categoria Masculino e Feminino.

Troféu para as três primeiras Equipes Masculinas e Femininas, com o maior número de inscritos.

Troféu para a Equipe PCD primeira colocada no Masculino e Feminino, com maior número de inscritos.

Medalha Finisher para todos os inscritos que completarem a prova