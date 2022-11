SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A World Skate, federação internacional de skate, remarcou para os Emirados Árabes Unidos, no primeiro semestre do ano que vem, os Mundiais de Skate Park e Skate Street que seriam realizados no mês passado no Rio de Janeiro. Os eventos em solo carioca aconteceram, mas sem a chancela de Mundial.

Organizados pela plataforma STU, essas duas competições no Rio perderam a chancela, segundo a World Skate, porque os brasileiros não tiveram "capacidade financeira para cumprir os termos e condições do Memorando de Entendimento firmado". Reportagem do jornal O Globo relatou que a World Skate, porém, passou a exigir hotéis cinco estrelas e pagamento de passagens aéreas para número de integrantes maior do que o combinado inicialmente com a STU.

Na ocasião, a plataforma disse, em nota, que perdeu a chancela por "por divergências conceituais, que passam pela negligência, despreparo e arbitrariedade da World Skate". No torneio em si, skatistas fizeram protesto contra a federação internacional, pelo que eles chamaram de descaso.

O skate, especialmente o street, até tem tido um calendário internacional, mas completamente independente da World Skate, que só organizou um evento válido para o ranking olímpico, em Roma, e somente no street. No park, o período de classificação começou no meio do ano, mas até agora não havia sequer um torneio marcado.

No fim de semana, a World Skate anunciou três eventos para o primeiro semestre do ano que vem. Os dois Mundiais "olímpicos" serão em Sharjah, um emirado dos Emirados Árabes Unidos, a norte de Dubai. O local não tem tradição no skate, mas terá o Mundial de street entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, e de park logo na sequência, até 12 de fevereiro.

Também foi anunciada a realização, em maio, de nova etapa pré-olímpica em Roma, somente para o skate street. Assim, o Mundial de park segue sendo o único evento oficial, válido para o ranking pré-olímpico, confirmado.