SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última segunda-feira (7), Tite divulgou a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar. Alguns nomes surpreenderam como o de Dani Alves, e outros deixaram de aparecer, que foi o caso de Firmino. Em suas redes sociais, o atleta lamentou não estar na lista final.

"Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho. A Copa do Mundo é um sonho para todos os jogadores e comigo não seria diferente. Ontem as coisas não saíram como imaginei ou sonhei para minha vida mas consigo olhar para trás e ter um coração grato a Deus por já ter me permitido viver esse sonho assim como tantos outros.Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. (Isaías 26:3)", escreveu ele.

Apesar da frustração, Firmino parabenizou o elenco convocado e declarou estar na torcida para o hexa:

"Aproveito aqui para demonstrar o meu respeito e dar os parabéns a todos os convocados. Foi, é, e sempre será uma honra defender meu país principalmente com o dom que o Senhor me deu. Permaneço aqui confiante que Deus tem o melhor pra mim e torcendo para que o hexa venha".

"Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. (Jeremias 29:11)", completou o atleta com um versículo da bíblia.

Presente na Copa de 2018, o atacante do Liverpool vive um bom momento no clube marcando gols na Champions League. Figurinha carimbada de Tite nas convocações, o mesmo se repetiu em setembro, porém o atleta não foi utilizado no esquema do treinador e agora ficou de fora da Copa do Mundo.